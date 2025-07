Alcaraz naprej, nemška veteranka uprizorila podvig

Španski teniški as Carlos Alcaraz je v tretjem krogu tretjega grand slama sezone v Wimbledonu premagal Nemca Jana-Lennarda Struffa. Drugi igralec sveta je bil po slabih dveh urah in pol boljši s 6:1, 3:6, 6:3 in 6:4 ter napredoval v osmino finala na sveti travi.

Alcaraz tako uspešno nadaljuje pohod proti tretjemu zaporednemu naslovu v All England Clubu. Španec je bil najboljši tudi na drugem letošnjem grand slamu v Parizu na odprtem prvenstvu Francije, kjer je osvojil svoj peti veliki slam v karieri.

Danes mu je na osrednjem igrišču nekaj težav, predvsem v drugem nizu, povzročal visokorasli Nemec, a je na koncu Alcaraz le opravil s 125. igralcem na jakostni teniški lestvici, čeprav ni bil najbolj konstanten z 28 neizsiljenimi napakami.

Dvaindvajsetletni Alcaraz je slavil na zadnjih 21 dvobojih, nazadnje je aprila izgubil v finalu Barcelone proti Holgerju Runeju. Zmagoviti niz mu je prinesel naslove na mastersu v Rimu, na Roland-Garrosu in v Quenn's Clubu.

Laura Siegemund je priredila presenečenje. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Na travnati podlagi ima Španec 32 zmag na 35 dvobojih na najvišji ravni. V Wimbledonu je zadnjič izgubil v četrtem krogu leta 2022, ko je bil boljši njegov največji tekmec v boju za letošnji naslov, prvi igralec sveta Jannik Sinner.

Svoje delo je danes uspešno v tretjem krogu opravil tudi petopostavljeni Američan Taylor Fritz, ki je kljub nekaj težavami z žulji na stopalu ugnal 26. nosilca Španca Alejandra Davidovicha Fokino s 6:4, 6:3, 6:7 (5) in 6:1.

Med dekleti se je v tretjem krogu poslovila nekdanja prva dama sveta Japonka Naomi Osaka. Štirikratna zmagovalka turnirjev za veliki slam je klonila proti Rusinji Anastaziji Pavljučenkovi. Osaka je sicer v tretjem krogu Wimbledona igrala prvič v sedmih letih; 2021, 2022 in 2023 je turnir izpustila zaradi duševnih težav.

Nastope na sveti travi je končala tudi šesta nosilka Madison Keys iz ZDA. Letošnjo zmagovalko odprtega prvenstva Avstralije, prvega grand slama sezone, je šokirala Nemka Laura Siegemund, 104. igralka sveta, s 6:3, 6:3. Siegemundova, s 37 leti najstarejša igralka še v igri za naslov, se je prvič uvrstila v osmino finala v Wimbledonu.

S tem se nadaljuje izpadanje najboljših nosilcev v ženskem delu turnirja, 30-letna Američanka je že peta izmed najboljših šestih nosilk, ki so presenetljivo izpadle v teh uvodnih krogih letošnjega turnirja. Američanki Coco Gauff in Jessica Pegula, Italijanka Jasmine Paolini ter Kitajka Zhenq Qinwen so se poslovile že pred tem.