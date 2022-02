Razrešili so tudi Martina Novšaka

Nadzorniki, ki jih vodi Ksenija Flegar, so danes popoldne razrešili še Martina Novšaka, generalnega direktorja Gen energije. Razrešitev nam je potrdil Novšak.

Ta kadrovska rešitev se je napovedovala že ob razrešitvi predsednika uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča, saj ima Gen energija odločilen vpliv na družbo Gen EL, polovično lastnico Gen-I.

Skupščina Gen-I, ki sta jo sestavljala Gen energija in Gen EL, nikakor ni uspela razrešiti uprave Gen-I, ki jo je vodil Robert Golob. Tako je upravi Gen-I potekel mandat, zadeva pa je končala na sodišču. Po razrešitvi Novšaka ne bo več ovir, da bi nova skupščina Gen-I imenovala upravo Gen-I, ki je lani poslovala rekordno, po volji vladajoče koalicije.

Martin Novšak je bil še zadnja ovira za prevzem Gen-I. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Novšak še nima papirjev o razrešitvi, tudi obrazložitve razrešitve ni bilo. Ne ve niti, kdo naj bi ga zamenjal. Do imenovanja njegovega naslednika bo Gen Energijo, ki upravlja polovico Nuklearne elektrarne Krško, začasno vodila finančna direktorica Gordana Radanovič. Neuradno pa krožijo informacije, da naj bi njo nato zamenjal Blaž Košorok, sedanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo. Uprava Gen energije bo nadzorovala tudi največji energetski posel v samostojni Sloveniji, verjetno gradnjo druge nuklearke.

V nadzornem svetu Gen Energije so kot predstavniki države še Jure Soklič, ki so ga hoteli postaviti v upravo Gen-I, Patricia Čular, Veljko Flis in Gaber Kontelj.

Novšak je sicer od 1. avgusta 2005 vodil družbo Eles Gen, ki je maja 2006 z izdvojitvijo Elesa postala Gen energija. Julija lani je nastopil nov štiriletni mandat na čelu Gen energije.