Razvoj izdelkov na krilih novih tehnologij

Nove tehnologije povečujejo učinkovitost in prilagodljivost proizvodnje. Podjetjem zato uvajanje prinaša večjo konkurenčnost na domačem in še posebej na mednarodnem trgu. »Uporaba trajnostnih tehnologij ima multiplikativne učinke na poslovanje,« pravi Vito Žalig, tehnični direktor družbe Roto.

Pojasnjuje, da se v podjetju osredotočajo na implementacijo trajnostnih tehnologij tako na področju učinkovitejše rabe energentov kot uporabe recikliranih materialov v proizvodnem procesu. »Z uporabo recikliranih materialov v naših trajnostnih proizvodih, kot so rezervoarji za shranjevanje in uporabo deževnice, čistilne naprave, ki prečistijo odpadno vodo do take stopnje, da jo lahko ponovno uporabimo, pa pomagamo tudi našim kupcem pri doseganju trajnostnih ciljev,« zatrjuje Vito Žalig in dodaja, da v podjetju vidijo digitalizacijo, robotizacijo in ostale trajnostne tehnologije kot pravo pot za povečanje prisotnosti na konkurenčnem globalnem trgu.

Katere nove tehnologije so posebej pomembne za Roto in njegov razvoj?

Skupek trajnostnih tehnologij je prava formula za razvoj in nadaljnje uspehe našega podjetja. Zagotovo pa je naš eko razvoj, kjer razvijamo pametne izdelke prihodnosti, eden ključih generatorjev prihodnjega uspeha. V tehnološkem, elektro in IT-oddelku razvijamo pametne čistilne naprave za komunalno in industrijsko odpadno vodo. S pomočjo senzorike in programske opreme znamo prepoznati specifike v dotoku na čistilne naprave ter na podlagi teh spoznanj prilagoditi algoritem delovanja. To nam omogoča izrazito prilagajanje izdelka točno določenemu objektu/projektu.

To znanje nam omogoča tudi razvoj rešitev za oddaljeno spremljanje in nadzor, ki jih izvažamo v 65 držav po vsem svetu. V prihodnosti se bodo zaradi doseganja podnebnih ciljev zagotovo zaostrili zahtevani pogoji in stopnje prečiščevanja tako komunalnih kot industrijskih odpadnih voda. Zato bo razvoj na področju čiščenja odpadnih voda zelo pomemben, prepričan sem, da brez vključevanja umetne inteligence in naprednega digitalnega pristopa pri razvoju ne bo šlo.

Katere pa so nove tehnologije, ki ste jih razvili in imajo posebej pomemben pomen za podjetje?

Med pandemijo covida smo pospešeno vlagali v razvoj novih in tudi recikliranih materialov. Uporaba zadnjih je zagotovo ena naših večjih konkurenčnih prednosti. Tako smo kot prvi v svetu razvili kajak, ki je stoodstotno izdelan iz odpadne embalaže, dosega pa enako kakovost in lastnosti kot tisti, ki je izdelan iz originalnega materiala. Na podlagi tega smo razvili trajnostno blagovno znamko PeCycled, ki jo uspešno prodajamo po vsem svetu.

Vito Žalig: Kupcem omogočamo, da nam izdelek po končani življenjski dobi vrnejo, s čimer se izognejo strošku odvoza na odpad, v podjetju ga recikliramo in material ponovno uporabimo. FOTO: Foto Leon Vidic/Delo

Roto je v svetovnem merilu pionir v uporabi biopolimerov in uporabi recikliranih materialov ter kompozitnih polimerov (les, kovina) v procesu rotacijskega oblikovanja (ang. rotomoulding). Zdaj že kar 70 odstotkov izdelkov naše blagovne znamke vsebuje sekundarne materiale in s tem dokazujemo trajnostno naravnanost podjetja. Kupcem omogočamo, da nam izdelek po končani življenjski dobi vrnejo, s čimer se izognejo strošku odvoza na odpad, v podjetju ga recikliramo in material ponovno uporabimo.

V podjetju se pohvalite z največjim 3D tiskalnikom v Evropi. Zakaj je bila to pomembna investicija in kako bo spremenila vaše delovne procese?

V skupini Roto zdaj šest odstotkov vseh prihodkov namenimo raziskavam in razvoju, vlaganja pa iz leta v leto povečujemo. 3D tiskanje uporabljamo že od leta 2014, letos pa smo zagnali novejši in večji 3D tiskalnik, dimenzije štiri krat dva metra, ki v proizvodni proces prinaša veliko pomembnih izboljšav in novosti. Produktivnost bomo izboljšali kar do šestkrat.

Naprava je pomemben del našega razvoja, s 3D tiskanjem zamenjujemo tradicionalne metode pri izdelavi orodij, ki zahtevajo zapletene in dolgotrajne postopke. Proces, ki je potreben, da pridemo do novega orodja, je s to tehnologijo hitrejši, natančnejši in zato tudi stroškovno učinkovitejši. Prav tako nam 3D tiskanje omogoča nekajkrat hitrejšo izdelavo prototipov novih izdelkov. S tem znatno skrajšamo čas od ideje do prototipa, pri tem pa porabimo manj virov in manj materialov. Tudi obvladovanje sprememb v procesu razvoja je neprimerljivo boljše kot pri tradicionalnih postopkih.

S 3D tiskanjem torej bistveno skrajšujemo čas vstopa na trg. To velja tako za razvoj novih izdelkov, na primer pri izdelavi modelov in prototipov, kot tudi pri proizvodnji majhnih in srednje velikih serij ali pri izdelavi komponent z več različicami. Industrijsko 3D tiskanje velikega formata nam omogoča prenašanje podatkov o izdelkih med različno strojno opremo in tako popolnoma nadzorujemo procese na vseh oddelkih. S tem premagujemo omejitve tradicionalnih sistemov in procesov v industriji, še posebej pri kompleksnih geometrijah ter vse bolj raznolikih in manjših serijah. Procese 3D virtualizacije z umetno inteligenco pa uporabljamo tudi pri eko dizajnu, še posebej pri konstruiranju novih izdelkov in izbiri ustreznih sekundarnih surovin

Nekateri v 3D tiskanju vidijo velik potencial, ki bi lahko v prihodnosti spremenil marsikatero industrijo. Kako na to tehnologijo in njen potencial gledate vi?

Ta tehnologija je v nekaterih panogah povzročila pravo revolucijo. V mislih imam predvsem avtomobilsko, letalsko in vesoljsko industrijo, v zadnjem času vidimo pravi razcvet tudi v medicini in gradbeništvu. Geometrijske oblike, ki jih s tradicionalnimi metodami ni bilo mogoče ustvariti, danes inženirjem povzročajo sladke skrbi, oblikovati je mogoče funkcionalnejše elemente, ki bodo omogočali svetlejšo prihodnost za vse. Seveda ima 3D tiskanje še kar nekaj priložnosti za razvoj, na primer na področju materialov za tiskanje, pri serijski proizvodnji. Kljub tem omejitvam pa tehnologija 3D tiskanja v našem podjetju predstavlja konkurenčno prednost in pomembno komponento pri doseganju trajnostnih ciljev.

Novi 3D tiskalnik v proizvodni proces prinaša veliko pomembnih izboljšav in novosti, produktivnost bomo izboljšali za do šestkrat, pojasnjuje Vito Žalig. FOTO: arhiv podjetja

Kako pa vam nove tehnologije pomagajo na poti do doseganja poslovanja brez ogljičnega odtisa?

Trajnost je koncept, ki ga v skupini Roto živimo. Zavedamo se, da bomo le brez ogrožanja virov prihodnjih generacij zagotovili dolgoročno stabilnost in razvoj podjetja. Sledimo smernicam industrije 4.0. in pospešeno vlagamo v robotizacijo proizvodnje ter v razvoj električno gretih orodij. S tem prehajamo iz uporabe zemeljskega plina na elektriko in v ta namen nameščamo na proizvodnih obratih sončne in vetrne elektrarne. Naš cilj je, da bi bili čim bolj samooskrbni z zeleno energijo. Že dalj časa smo samooskrbni z vodo, saj v proizvodnih procesih uporabljamo deževnico, uporabljamo pa tudi svoje polietilenske rezervoarje za shranjevanje požarne vode. S tem prispevamo k zmanjševanju vodnega odtisa, saj uporabljamo deževnico.

V vseh procesih pospešeno uvajamo trajnostno digitalizacijo in brezpapirno poslovanje ter tako sledimo načelom evropskega zelenega dogovora. Tradicionalne ročne evidence in postopke zamenjujemo z digitalnimi, pri tem pa posvečamo ogromno pozornosti kibernetski varnosti notranjega in zunanjega omrežja. V digitalizacijo procesov na različne načine vključujemo tudi kupce oziroma potencialne kupce.

Katere tehnologije bi označili kot tehnologije prihodnosti v vaši panogi?

Tehnologija rotomouldinga in digitalizacija produktov nam dajeta neskončne priložnosti za razvoj novih izdelkov ne samo na področju ekologije, ampak tudi na področjih, kot so medicina, kmetijstvo, avtomobilska ter vojaška industrija. V podjetju Roto si prizadevamo za uporabo sekundarnih surovin (odpadne plastične embalaže), ki jih predelujemo v trajnostne izdelke. S tem uresničujemo vizijo o ohranjanju čistega in zelenega planeta.