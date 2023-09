Poslanstvo je zmanjševati vodni odtis v svetu

Roto Slovenija je eno tistih podjetij, s katerimi se pogosto srečujemo, pa se tega ne zavedamo. Z njegovimi izdelki so opremljena številna postajališča in bencinski servisi, trgovski centri, najdemo jih tudi v vinskih kleteh, na domačih vrtovih, brez njih še priljubljene čokoladne kroglice ne bi bile takšne, kot so.

»Proizvajamo izdelke iz polimerov, skupaj jih je približno 4000, od tega jih ima polovica blagovno znamko Roto, preostali izdelki pa so vgradne komponente za avtomobilsko in navtično industrijo, za gradbene stroje in mehanizacijo,« je osnovno razdelitev murskosoboške družbe pojasnila direktorica in solastnica Nuša Pavlinjek. Z bratom Matjažem sta tretja generacija, ki gradi uspešno zgodbo, sama kot direktorica Rota Slovenija, v katerem nastajajo izdelki pod lastno blagovno znamko.

Izdelki za varovanje okolja, kot so čistilne naprave, rezervoarji pitne vode, zbiralniki deževnice, greznice, lovilniki olj za parkirišča in bencinske servise ter maščobniki predstavljajo večji del ponudbe. FOTO: Leon Vidic/Delo

Večji del teh, 60 odstotkov, so izdelki za varovanje okolja in gradbeništvo, kot so čistilne naprave, rezervoarji pitne vode – v ponudbi imajo največje polietilenske rezervoarje na svetu, s kapaciteto vse do 65.000 litrov –, zbiralniki deževnice, greznice, lovilniki olj in maščobniki. Ponujajo tudi celovite rešitve, vključno s tehnologijo za upravljanje čiste in odpadne vode. Ta se krmili s programsko opremo, ki jo prav tako razvijajo interno. Z vgraditvijo čistilne naprave ne glede na lokacijo na daljavo spremljajo delovanje in zbirajo podatke, ki so podlaga za strojno učenje. Tako lahko vnaprej ocenijo in predvidevajo, kdaj in kakšno vzdrževanje potrebuje določena naprava.

Ta pristop k razvoju izdelkov jim omogoča, da poleg vodilnega položaja na trgu podaljšajo življenjsko dobo naprave, večje je tudi zadovoljstvo kupcev. »Podjetjem in posameznikom tako omogočamo, da zberejo dovolj čiste vode oziroma da odpadno vodo reciklirajo, jo ponovno uporabijo ali prečiščeno spustijo nazaj v naravo. Z zmanjšanjem vodnega odtisa lahko uporabniki, kot so lastniki družinskih hiš, hotelov in kampov, bencinskih servisov, trgovskih objektov pa tudi industrija, ustvarjajo prihranke pri stroških za vodo, postanejo samopreskrbni, hkrati pa prispevajo k čistejšemu okolju,« je poudarila Nuša Pavlinjek.

Prvi na svetu v ponudbi kajakov

Rotove čistilne naprave so vgrajene v šolah, hotelih ter tudi poslovnih in industrijskih objektih v 12 afriških državah. FOTO: Leon Vidic/Delo

Preostali del Rotovega programa so izdelki za šport, rekreacijo, vrt in kmetijstvo. »Za Ferrero Rocher izdelujemo transportne posodice in v posodah, ki jih naredimo pri nas, se proizvajajo Kinderjevi Schoko-Bonsi,« je opisala slajši del proizvodnje. Med izdelki za vrt najdemo okrasne lonce, ki so lahko tudi biorazgradljivi, vrtno pohištvo in opremo, podjetje je znan proizvajalec opreme za konje, od samokolnic, pri čemer velja za vodilnega v svetu, do pripomočkov za preskakovanje ovir. »V konjušnici dubajskega šejka uporabljajo samo naše samokolnice in v času svetovne razstave sem si jo imela priložnost ogledati. Nisem se mogla načuditi čistoči, lahko bi jo primerjali kar s kopalnico,« je konjušnico opisala sogovornica.

Načrte imajo tudi v kajakaštvu, kamor so se prvič podali pred skoraj 30 leti, ko so začeli izdelovati polietilenske kajake. Roto proizvaja predvsem industrijsko izdelane polietilenske kajake in kanuje za rekreativne namene, za uporabo na morjih, mirnih vodah in divjih rekah.

»Na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 bodo prvič v tekmovalni disciplini kros slalom lahko tekmovali tudi polietilenski kajaki, kar bo po pričakovanjih populariziralo šport med širše množice. Ponosna sem, da je Mednarodna kajakaška zveza uvrstila naš kajak med tekmovalne za olimpijske igre,« je dejala in pohvalila plodno sodelovanje tudi s Slovensko kajakaško zvezo, kajakaškimi klubi, pri razvoju novih modelov in tudi z olimpijskimi, svetovnimi in evropskimi prvaki, kot je Benjamin Savšek. V tej panogi – kot tudi sicer – Roto raste tako organsko kot s prevzemi, z zadnjim letos spomladi se lahko pohvali z najširšo ponudbo kajakov in kanujev na svetu. Podjetje povprečno sicer izpelje en prevzem na leto.

Pri razvoju novih modelov kajakov in kanujev Roto sodeluje tudi z olimpijskimi, svetovnimi in evropskimi prvaki, kot je Benjamin Savšek. FOTO: Leon Vidic/Delo

V nedavnih poplavah so gasilskim društvom donirali rezervoarje za pitno vodo, prebivalcem ob rekah pa so razdelili tudi veliko čolnov. Zavedamo se, da bo poleg objektov ter cestne infrastrukture treba obnoviti tudi vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo, povsod se uporabljajo izdelki, ki jih proizvajajo v tem prekmurskem podjetju in pričakujejo, da bodo sodelovali v popoplavni sanaciji.

Mednarodno razpoloženje

Med pandemijo, ko so bile motene preskrbne verige s surovinami, cene pa visoke, je bila velika priložnost za industrijo plastike. Vsi smo začeli razvijati izdelke, ki jih lahko proizvajamo iz reciklatov, pravi Nuša Pavlinjek. FOTO: Leon Vidic/Delo

Roto osem odstotkov prihodkov od prodaje ustvari na slovenskem trgu, izdelke izvaža v 65 držav po vsem svetu, največ v Evropo. »Ponosna sem, da smo prisotni v 12 afriških državah, kjer so Rotove čistilne naprave vgrajene v šolah, hotelih ter tudi poslovnih in industrijskih objektih. Rešitve za čiščenje odpadne vode izvažamo tudi v Srednjo in Južno Ameriko ter Azijo, sode za deževnico na Japonsko, v Rusijo in Avstralijo, kmetijske izdelke v ZDA in Kanado,« je naštela Nuša Pavlinjek in pojasnila, da na strateških trgih ustanavljajo podružnice, za katere skrbijo lokalne pisarne.

Francosko pisarno imajo v tovarni v Puconcih, kjer so zaposleni priseljenci iz Francije, v njej pa med počitnicami pomagajo tudi študenti iz Francije in francoskih kolonij v Afriki. »Naši sodelavci prihajajo iz 16 držav, pri nas vlada mednarodni duh,« se je sogovornica dotaknila kadra, ki ga je na dislociranih področjih, kot je Pomurje, zahtevneje privabiti in obdržati. Mlade po študiju poskušajo privabiti nazaj v regijo s štipendiranjem, počitniškim delom in prakso ter tudi z uvajanjem novih tehnologij v delovne procese in digitalizacijo, kar je za mlade zanimivo.

Kriza je priložnost

Prvi roboti so že vključeni v proizvodnjo, zdaj pa se posebej veselijo novega 3D-tiskalnika, ki ga pričakujejo jeseni. »To bo največji 3D-tiskalnik v Evropi, ki nam bo omogočal, da bomo lahko proizvajali orodja za nove izdelke in prototipe veliko večjih formatov ter bistveno hitreje in kakovostneje,« je pojasnila Nuša Pavlinjek. Roto je bilo sicer eno prvih podjetij v Sloveniji, ki je kupilo 3D-tiskalnik (2014), s to tehnologijo so naredili preboj v razvoju peščenih form, ne samo v Evropi, ampak v panogi, po njej se zgledujejo tudi konkurenčna podjetja.

Proizvodnja deloma poteka s pomočjo robotov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Razvoj in inovativnost ter tehnična dovršenost, učinkovitost, entuziazem, vizionarski pogled ter do okolja prijazni izdelki so med vrednotami, ki podjetju in zaposlenim kažejo smer tudi v turbulentnem obdobju, ki se je začelo s pandemijo. Krize v Rotu spreminjajo v priložnosti, v 70-letni zgodovini družinskega podjetja so jih doživeli že veliko, pravi odgovor nanje pa so bile vedno spremembe. »Širok portfelj izdelkov in prisotnost na številnih trgih nam omogočata, da se v takšnih trenutkih osredotočamo na trge, kjer je rast in krize ni. Hkrati pa je kriza vedno priložnost za inovacije.

Med pandemijo, ko so bile motene preskrbne verige s surovinami, cene pa visoke, je bila velika priložnost za industrijo plastike. Vsi smo začeli razvijati izdelke, ki jih lahko proizvajamo iz reciklatov,« je povedala sogovornica in poudarila veliko inovativnostno vnemo razvojne ekipe in vseh sodelavcev v podjetju. Skupaj vsak teden razvijejo dva ali tri nove izdelke, za inovativnost pa vsako leto prejemajo tudi nagrade regionalne oziroma nacionalne gospodarske zbornice.

Vsako leto v razvoj povprečno vložijo šest odstotkov prihodkov, podjetje je v zadnjih letih zelo hitro raslo, trend pa naj bi se nadaljeval, pričakuje sogovornica, ki je med pandemijo pridobila certifikat na seulski univerzi za vodno sommelierko, prvo žensko v Sloveniji in verjetno eno od nekaj sto ljudi na svetu s tem znanjem. V Sloveniji je bila tudi prva ženska, ki je pridobila licenco za pilotiranje helikopterja (in letal), ki je parkiran v hangarju ob podjetju. Z njim se včasih odpelje na poslovni sestanek k poslovnim partnerjem v tujino, prav pa pride tudi, ko je treba dostaviti izdelke na težje dostopne lokacije, kot so planinske koče doma ali v tujini.

Nuša Pavlinjek je bila v Sloveniji prva ženska, ki je pridobila licenco za pilotiranje helikopterja. Z njim se včasih odpelje na poslovni sestanek k poslovnim partnerjem v tujino, prav pa pride tudi, ko je treba dostaviti izdelke na težje dostopne lokacije, kot so planinske koče doma ali v tujini. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sedemdeset odstotkov izdelkov z reciklati

V času covida-19 so izključno iz odpadnih plastičnih vreč izdelali kajak in svetu pokazali, da je mogoče narediti visokotehnološki produkt tudi iz odpadkov. Pri tem so sodelovali s fakultetami, inštituti, proizvajalci materialov in s komunalnimi podjetji, ki zbirajo odpadke. Zdaj izdelke po izteku življenjske dobe sprejemajo tudi od kupcev ter jih predelajo, da dobijo vhodno surovino. Prebojna tehnologija je podjetju dala zagon tudi za druge produkte in zdaj je 70 odstotkov izdelkov narejenih iz sekundarne surovine.

Roto je znan proizvajalec opreme za konje, od samokolnic, pri čemer velja za vodilnega v svetu, do pripomočkov za preskakovanje ovir. FOTO: Leon Vidic/Delo

Inovacije na področju materialov so tudi v biorazgradljivih polimerih, polimerih ter kompozitih z visoko mehansko in temperaturno odpornostjo, ki so pomemben substitut, na primer za kovinske materiale. Te posebne lastnosti površine dajejo polimernim izdelkom široko funkcionalnost, visoko dodano vrednost in trajnost. Spremembam seveda prilagajajo tudi proizvodne tehnologije in procese, na primer penjenje, večslojno rotiranje in lasersko obdelavo površin. Podnebne spremembe prinašajo novo priložnost na področju upravljanja z vodami, cilj te je že omenjena vodna samopreskrba.

»Trajnost integriramo v vse naše procese. Zavedamo se, da bo to ena ključnih konkurenčnih prednosti podjetij, povezana je tudi z našo organizacijsko klimo in vrednotami, to izražamo tudi s produkti,« še pravi Nuša Pavlinjek, družba uspešno zmanjšuje vodni odtis in je na dobri poti do ogljične nevtralnosti. Novo tovarno – center za razvoj na področju e-mobilnosti – v kateri bodo izdelovali tudi čolne na električni pogon – so prekrili tudi s sončnimi paneli in pričakujejo, da bodo z načrtovano naložbo na strehah Rota Slovenija lahko pokrili potrebe po energiji na matični lokaciji.

Vsak teden v podjetju razvijejo dva ali tri nove izdelke, za inovativnost pa vsako leto prejemajo tudi nagrade regionalne oziroma nacionalne gospodarske zbornice. FOTO: Leon Vidic/Delo

Robotizacija, avtomatizacija in digitalizacija ter težnja po samopreskrbi z energijo, vodo in surovinami so najpomembnejši trendi, ki zaznamujejo panogo, v kateri deluje Roto, je sklenila sogovornica, temu prilagajajo portfelj izdelkov. Kažejo se priložnosti v določenih panogah, kot so medicina, farmacija, energetika, kjer se razvijajo plavajoče sončne elektrarne, na področju razsvetljave, v infrastrukturnih projektih in ne nazadnje pri upravljanju podatkov.

V naslednjem obdobju bodo ohranili prakso, da vsako leto prevzamejo katerega od konkurentov, s čimer se jim odpirajo novi trgi, širijo portfelj, orodja in znanja, načrtujejo, da bi proizvodnjo organizirali tudi zunaj Evrope, pri čemer bodo pomembno pozornost namenili prenosu znanj ter zasledovanju enotne strategije, Nuša Pavlinjek pa tudi pričakuje, da bo industrija plastike poskrbela za to, da bo vsa odpadna embalaža predelana v visokotehnološke produkte.