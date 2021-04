Rekord na kontejnerskem terminalu Luke Koper

Podaljšan pomol bo omogočil rast

Na kontejnerskem terminalu Luke Koper smo prejšnji mesec, marca, zabeležili rekorden pretovor kontejnerjev. V 31-ih dneh smo na ladijski strani pretovorili nekaj več kot 97.000 TEU (kontejnerskih enot), s čimer smo krepko presegli prejšnji mesečni rekord pred natanko tremi leti, marca 2018, ko smo pretovorili nekaj več kot 92.300 TEU.»Gre za pomemben mejnik, še posebej v luči posledic pandemije korona virusa ter omejitev pri izvajanju storitev zaradi zaščitnih ukrepov. Zato gredo čestitke uprave družbe vsem sodelavcem s kontejnerskega terminala, ki s svojim delom opravičujejo sloves najpomembnejšega kontejnerskega terminala v Jadranu«, je dosežek pospremil predsednik uprave Luke Koper, so sporočili iz Luke Koper. Trenutno največji izziv v logistiki je reguliranje logističnega zastoja v prekopu Suez.Nadaljnja rast pretovora kontejnerjev in zagotavljanje visoke stopnje produktivnosti bo odvisna tudi projekta podaljšanja pomola I. Operativna obala kontejnerskega terminala bo že junija letos daljša za skoraj 100 metrov, sočasno pa se nadaljuje tudi izgradnja skladiščnih površin v zaledju operativne obale.»Gre za najpomembnejši infrastrukturni projekt Luke Koper v zadnjih desetih letih, tako s finančnega kot strateškega vidika. S tem se bo letna kapaciteta terminala povečala na 1,3 milijona TEU, oziroma z dodatnimi izboljšavami na področju procesov dela, na poldrugi milijon TEU«, je poudaril član uprave Luke Koper, ki je zadolžen za področje komerciale in operative.