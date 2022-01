Rekordni prilivi v državne blagajne

V nadaljevanju preberite:

Po prvih podatkih je finančna uprava lani imela 19,212 milijarde evrov prihodkov, kar je 18 odstotkov več kot predlanskim in devet odstotkov več kot leta 2019. Glavnina prihodkov so seveda pobrani davki. Na rast sta, poleg gospodarskega okrevanja, vplivala tudi oprostitev in zamik nekaterih plačil v letu 2020. Kaj je prineslo lansko rast in kje je država pobrala največ, pa lahko preberete v nadaljevanju.