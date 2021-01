Renaultova zgodba s twingom gre proti koncu

Prva je informacijo, da renault twingo ne bo imel naslednika, objavila revija Challenges, sredi tedna pa jo je, kot poroča časnik Le Monde, to potrdil tudi prvi mož Renaulta Luca de Meo.



»Vse težje je ohranjati dobičkonosnost modela z dolžino 3,6 metra. Škoda je opustiti ta razred vozil, a mala vozila z motorjem na notranje zgorevanje bodo zaradi spremenjenih pravil igre na trgu izginila,« je dejal de Luca De Meo in po pisanju Monda mislil na vse strožje okoljske standarde za motorje v Evropski uniji. Renault se na to že pripravlja, njegova posodobljena strategija pa predvideva, da bo dve tretjini vseh njihovih novih modelov od 2025 naprej električnih in hibridnih.



Twingo je bil prvič predstavljen leta 1992, od druge izvedba ga izdelujejo v novomeškem Revozu, od pred kratkim poleg bencinskega pogona tudi v električni različici.







Poleg twinga izdelujejo v Revozu v skupnem projektu z nemškim Daimlerjem in na skupni platformi s twingom še smart forfour.

Za zadnjega je bilo že doslej znano, da naslednika ne bodo izdelovali v Evropi, proizvodnja naj bi v Revozu po takratni objavi trajala do let 2022/23.



Zdaj torej kaže, da bi bilo lahko enkrat takrat konec tudi za twinga, pri čemer se postavlja vprašanje, kaj se bo po tistem izdelovalo v Revozu. V Revozu zdaj sicer že nekaj let znova izdelujejo tudi aktualnega clia, vendar za ta Renaultov najbolj množični model niso edina tovarna.



Na nedavni strateški konferenci Renaulution, kjer so napovedali ofenzivo novih električnih modelov – do leta 2025 namerava Renault predstaviti 24 novih ali posodobljenih avtomobilov – nam na vprašanje o načrtih glede Revoza konkretno niso odgovorili.



V Revozu so nam dejali, da za zdaj nimajo informacij, kako naj bi ta načrt vplival na tovarno, in da bodo za to pomembne odločitve o dodelitvi proizvodnje novih modelov posameznim tovarnam.



V Renaultovi novomeški tovarni so sicer lani izdelali 140.000 avtomobilov, kar je bilo zaradi virusne krize precej manj kot v letu 2019 (199.000).

