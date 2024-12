Resorti za starejše generacije po zgledu iz tujine

V Sloveniji inženirsko podjetje GH Holding na področju stanovanjske gradnje razvija že drugi projekt oskrbovanih stanovanj, in to po vzoru projektov na Tirolskem v Avstriji. S prvim projektom Vitalis v Šmarjeških Toplicah je zagotovljenih 39 stanovanj, letos jeseni pa so začeli graditi resort Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah.

Tirolska je lep primer, kako se tovrstnih projektov lotevati, pojasnjuje Blaž Miklavčič, glavni direktor podjetja GH Holding. Pravi, da se na Tirolsko za občasno ali stalno bivanje starejši preseljujejo iz celotne Avstrije, pa tudi iz Bavarske. »Zavedamo se tudi tega, da je gradnja oskrbovanih stanovanj specifična, kot je specifična tudi vsaka populacija, na primer mladi, družine in starejši. Pri starejših imamo dve možnosti: ali se takšni projekti umestijo v samo središče mesta ali na območje z atraktivno ponudbo, prilagojeno starejši populaciji.«

Tirolska je lep primer, kako se lotevati projektov gradnje oskrbovanih stanovanj, pravi Blaž Miklavčič, glavni direktor podjetja GH Holding. FOTO: Blaž Samec/Delo

Bivanjsko atraktivni objekti

Po oceni Miklavčiča se takšnih objektov nikakor ne sme graditi na poceni in zelo oddaljenih lokacijah, ker se stanovalci takrat gotovo ne bodo prijetno počutili. »Starejša populacija je manj mobilna kot mlajša, v vseh življenjskih obdobjih pa je pomembna socializacija. Zanjo poskrbi družba, na primer z vrtci, šolami in podobno, v dobi odraslosti ljudje sami poskrbijo za socializacijo, starejšim pa jo je tudi treba zagotoviti. Zato smo se z vidika socializacije in kakovosti življenja odločili, da bomo gradili oskrbovana stanovanja na lokacijah, ki so potencialno atraktivne za starejše. Naš prvi projekt Vitalis Šmarješke Toplice je gotovo tak, podobno je tudi v Dolenjskih Toplicah, saj terme ponujajo široko paleto različnih storitev (na primer od zdravniških do velneških storitev), ki so zanimive za stanovalce naših kapacitet. Naši resorti so namreč od toplic oddaljeni le 'nekaj sto metrov', kar je vsem dosegljivo peš.«

Projekt Vitalis v Šmarjeških Toplicah je bil za podjetje GH Holding, ki se že pripravlja tudi na nove podobne projekte v Sloveniji, njihov prvi projekt z 39 oskrbovanimi stanovanji v neposredni bližini vse potrebne infrastrukture. Posebno so bili pozorni na to, da so naredili bivanjsko atraktiven objekt.

Objekt Vitalis v Šmarjeških Toplicah ima široke hodnike in stopnišča ter dvigala, na hodnikih pa sedežne kotičke za druženje stanovalcev. Arhitektura: SONO arhitekti. FOTO: Miran Kambic

Gradnja resorta v Dolenjskih Toplicah

»Pri tem smo se usmerili v kakovost gradnje, pri čemer govorimo o energetsko zelo učinkovitem objektu, kar pomeni tudi nizke vzdrževalne stroške. Projekt ima široke hodnike in stopnišča ter dvigala, stanovanja pa so umeščena v pritličje in dve nadstropji. Na hodnike smo že v nadstropjih umestili nekaj sedežnih kotičkov za druženje stanovalcev. Na vhodu v objekt pa smo naredili atraktiven skupni prostor s skupno kuhinjo, jedilnim in sedežnim kotičkom. Kupci oziroma večina stanovalcev je starejših, ki so bodisi ali prodali svoje dosedanje nepremičnine, kupili stanovanje s pomočjo družine ali pa imajo to kot naložbo. Veliko je parov, nekaj pa tudi samskih stanovalcev. Da smo se tega projekta pravilno lotili, nam pritrjujejo predvsem zadovoljni stanovalci,« poudarja Blaž Miklavčič.

Prav zaradi odlične izkušnje so še naprej iskali lokacije za gradnjo tovrstnih projektov in kupili približno 20.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče – nekaj zemljišča so kupili od zasebnih lastnikov, nekaj pa od občine – v neposredni bližini centra Dolenjskih Toplic. Tako so že letošnjo jesen lahko začeli graditi nov projekt Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah.

Atrijske hiše v resortu v Dolenjskih Toplicah bodo tako kot stanovanja arhitektonsko prilagojena starejšim. FOTO: Render GH Holding

»To bo seniorski resort s 50 oskrbovanimi stanovanji v povprečni velikosti 50 kvadratnih metrov in 28 oskrbovanimi hišami s 65 kvadratnih metrov tlorisne površine. V hišah bo mogoče v mansardnem delu še izdelati dodatno sobo in kopalnico. Hiše – samostojne ali pa dvojčki – so dovolj velike za par, vsaka pa stoji na približno 200 kvadratnih metrov velikem zemljišču, zato imajo še manjše dvorišče s parkirnim mestom in nekaj vrta za hišo. To so atrijske hiše, ki so tako kot stanovanja arhitektonsko prilagojene starejšim,« opisuje novi projekt Blaž Miklavčič.

Značilnost nove soseske v Dolenjskih Toplicah je dodaten korak na področju možnosti za druženje, saj bodo zgradili še prilagojen fitnes, ki ga bodo vsi stanovalci lahko brezplačno uporabljali, ter skupni kuhinjski in dnevni prostor, skupni vrtički in podobno. »Srebrni gaj bo postavljen v parkovno okolje Dolenjskih Toplic, ob potoku Sušica. Za resort bo značilna boljša kakovost gradnje, s trajnostnimi rešitvami in najvišjo stopnjo energetske učinkovitosti, vzdrževalni stroški bodo precej nižji kot v običajnih, morda celo novih soseskah.«

Prvi stanovalci leta 2026

V Srebrnem gaju naj bi prihodnje leto izvedli glavno gradnjo ter jo proti koncu leta 2025 oziroma na začetku leta 2026 tudi končali. Potem pa jih spomladi leta 2026 čaka še dokončna ureditev parka in okolice. Po Miklavčičevih besedah zato načrtujejo, da bi bila stanovanja vseljiva v prvi polovici leta 2026.

Ker pa so v GH Holdingu, kot poudarja glavni direktor, v nasprotju z večino drugih zelo konservativen investitor, ki najprej zgradi in šele potem prodaja, pa pred prvo polovico leta 2025 gotovo ne bodo izvajali prodajnih aktivnosti, ampak bodo na trg vstopili šele, ko bodo objekti pod streho in v fazi finalizacije.

Kakšne pa so cene? »Naša filozofija je, da se cenovno približamo širšemu krogu potencialnih kupcev. Tako so bile že cene stanovanjskih enot v Šmarjeških Toplicah zelo konkurenčne – za kvadratni meter je bilo treba odšteti nekoliko več kot 3000 evrov, manjše enote so imele nekoliko več kot 40 kvadratnih metrov, večje vse do 60 kvadratnih metrov bivalne površine –, zato smo jih tudi zelo hitro prodali. Podobno konkurenčne cene bodo tudi za resort v Dolenjskih Toplicah, ki bodo prav tako namenjene širšemu krogu kupcev. Verjamem, da bomo prodajali po konkurenčnih cenah, trenutno pa še ne moremo obljubljati okvirnih cen za kvadratni meter v resortu, saj so pred nami do takrat še številne neznanke, ki pa niso odvisne od nas, ampak od aktualnih razmer.«

Za čim daljšo večjo kakovost življenja

Oskrbovana stanovanja so, kot še pravi sogovornik, namenjena ohranjanju čim daljše samostojnosti posameznikov, za kar si vsi kot družba prizadevamo. »Ena pomembnih kvalitet življenja je, da lahko čim dlje v celoti skrbiš sam zase. Oskrbovana stanovanja pa to zaradi svoje specifike omogočajo še nekoliko dlje kot klasično stanovanje, saj so bistveno bolj prilagojena, če je potrebna pomoč na domu, ter bolj obvladljiva glede vzdrževanja, čiščenja in tudi stroškov. Poleg tega se vsi, še posebno pa starejši, praviloma zelo dobro počutijo v termah. Če si predstavljamo, da bo v Dolenjskih Toplicah živelo več kot sto ljudi, praviloma starejših, se bo tako oblikovala tudi prijazna, socializirana skupnost, kar je prednost pred bivanjem nekje v od potrebne infrastrukture oddaljenih krajih ali strnjenih stanovanjskih naseljih.«

Zanimivo je, da si nekateri takšno oskrbovano stanovanje najprej naredijo bolj kot prehodne narave in bivajo v njem občasno, potem pa se po določenem času vanj stalno naselijo. Zanje je to že znano okolje, saj ga spoznavajo že z občasnim bivanjem, zato je poznejša selitev precej lažja, dodaja Blaž Miklavčič. »Že za mlade je selitev včasih težka, starejšim pa se je še težje čez noč preseliti nekam drugam. V bistvu si vsak sam izbira prehodno obdobje, kako se bo preselil v svoje novo domovanje, če si jo sprva kupi za ta namen.«