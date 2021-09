Rezultati večmesečnega truda zdaj na Sparovih policah

Oznamčena polica Štartaj Slovenija je bogatejša za novih 21 izdelkov. FOTO: Leon Vidic/Delo



Hit produkt 2016 Nelipot

Hit produkt 2017 Noela

Hit produkt 2018 La Popsi

Hit produkt 2019 BeLife kombuča

Hit produkt 2020 Mr. in Ms. Jam

► Maja in Boštjan Pečar z osvežilno gazirano alkoholno pijačo iz sveže stisnjenih slovenskih jabolk Cider Malner

► Jan Habat in Domen Nemanič z zobnimi tabletkami Alternative+ za ustno nego za vso družino

► Daša Korže s hrano za pse Feedko, kombinacijo puranjega ali govejega mesa, žit in zelenjave

► Martina Wanis in Jan Šlamberger s testeninami iz slovenskega sladkega krompirja Batasta

► Nina Štefe in Tjaša Smuk s kremnim pilingom za telo Bossy Cafe iz naravnih sestavin

► Teja Bajt s tremi poučnimi eksperimenti za radovedne otroke Innobox

► Tjaša Miketič in Tajda Krevh z omakama za pomakanje Dipsi iz naravnih sestavin

► Urša Kunz z ročno pripravljenimi bio sojinimi izdelki s slovenske ekološke turistične kmetije Trnulja



Prvič na polici

Slogan »Sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse« se je slovenski javnosti že globoko usidral v zavest. Z otvoritvenim dogodkom se je ta teden začel že šesti cikel uspešnega podjetniškega gibanja Štartaj Slovenija, ki daje mladim slovenskim podjetnikom priložnost za poslovni zagon. V trgovini Interspar v ljubljanskem Cityparku so posebno oznamčeno polico z izdelki iz prvih petih sezon projekta dopolnili z novimi: tudi letos se bo za naklonjenost kupcev in naslov Hit produkt leta potegovalo osem podjetniških ekip, ki so v tekmo vstopile z 21 inovativnimi izdelki. Na voljo so že v 13 trgovinah Interspar po Sloveniji.Statistika projekta je iz leta v leto impresivnejša. Spar Slovenija je skupaj s partnerjema, oglaševalsko agencijo Formitas in medijsko hišo Pop TV, pripravil že 44 podjetniških ekip. Na policah omenjenega trgovca jih je še vedno 32, kar je velik uspeh. Od začetka projekta so razvili že več kot 200 izdelkov.Prve štiri sezone so potekale po podobni zasnovi, ki so jo zgolj nekoliko nadgrajevali. Peto je zaznamovala pandemija. Zaradi koronskih omejitev so lani »štartali« kar s svojo staro ekipo. Sodelujoče v prvih štirih sezonah so pozvali, naj razvijejo nove inovativne produkte in se z njimi potegujejo za Hit produkt 2020. Izmed prijavljenih so izbrali devet podjetniških ekip s skupaj 29 novimi izdelki in njihove kratke zgodbe predstavili na Pop TV.Iz sezone v sezono se je jasneje zarisovala rdeča nit, ki so ji sledili podjetniki. Korona je to le še pospešila. Tako je bila v lanskem izboru njihova skupna značilnost, da so inovativni in trajnostno naravnani. Prijazni do okolja, iz naravnih sestavin, po možnosti celo ekološki, z manj dodanega sladkorja, aditivov, umetnih barvil in podobno. Kot vsa prejšnja leta so se sodelujoči podjetniki na vse pretege trudili potrošnikom predstaviti svoje izdelke in njihove prednosti, pri tem jim je pomagalo, da so kot stari mački že obvladali uvodne lekcije iz podjetništva in sodelovanja z veliko, resno trgovsko verigo. Decembra lani je padla končna odločitev, naslov Hit produkt prvega koronskega leta sta si prislužila Uroš in Valentina Kavči č s svojimi bio sadnimi namazi Mr. In Ms. Jam.Kljub ponovnemu vzponu epidemije bo šesta sezona spet potekala po prvotnem scenariju, utirala bo pot novim ekipam in posameznikom. Partnerji v projektu so spomladi spet objavili razpis, in ko se je razširila novica, da Štartaj letos bo, se je usul plaz prijav, celo večji kot v četrti sezoni. Nekateri med kandidati so na projekt čakali tudi dve leti, ker so se hoteli prebiti v podjetniške vode prav prek Štartaj Slovenija in tu pridobiti znanje, izkušnje in vzpostaviti poslovne stike.Nekaj značilnosti: iz sezone v sezono se povečuje delež res mladih, o podjetniških izzivih razmišljajo že med študijem in povsem neobremenjeno, »out of the box«, snujejo inovativne produkte. Vsekakor, kot opažajo organizatorji, mladi zdaj razmišljajo drugače, kot so pred šestimi leti, in sledijo trendom v proizvodnji in prehrani.Izbor in priprave so zaradi korone letos potekali večinoma virtualno, a brez težav. Je pa pandemija ponagajala podjetnikom, saj je podaljšala dobavne roke in podražila nekatere surovine.Ves trud po dolgih mesecih priprav in odrekanj je bil poplačan, ko so mladi podjetniki na otvoritveni prireditvi prvič videli svoje izdelke na trgovskih policah in ko so dobili priložnost, da javnosti pokažejo, kaj so dosegli. Njihove zgodbe bo mogoče spremljati v posebni oddaji Štartaj, Slovenija! na Pop TV vsako nedeljo od 3. oktobra dalje.Ustanoviteljica in predsednica skupščine Formitas Groupob otvoritvenem dogodku ni skrivala zadovoljstva:»Zelo me veseli, da se je podjetništvo v Sloveniji v zadnjih šestih letih spremenilo. Ne samo da se vse več mladih odloča za podjetniško pot, pot izbirajo pametno in preudarno. Njihove vrednote se odražajo v izdelkih, ki so vse bolj trajnostni, poleg tega opažamo tudi trend vračanja mladih na kmetije.«Direktor trženja v podjetju Pro Plusje komentiral izbor letošnjih kandidatov: »Mogoče je bilo pred leti, ko smo projekt še začenjali, težje. Ker je na prodajnih policah ostalo 32 od 44 podjetniških ekip, verjamem, da znamo izbrati podjetnike in izdelke z dobrim potencialom. Prepričajo nas predvsem ideja, strast podjetnikov in tisti skriti faktor, ki loči najboljše od dobrih.«Tretji partner je od letos, ki je januarja prevzel vodenje Spara Slovenija. Posebej poudarja, da ni dovolj slediti le poslovnim oziroma prodajnim ciljem, ampak je treba ves čas misliti tudi na širše okoljske in družbene cilje. V tem duhu so tudi izbirali letošnje udeležence. »Vsi izdelki, ki smo jih postavili na police danes, imajo trajnostno noto,« je poudaril Kovačič. »Upam, da bodo pomenili tudi korak k bolj trajnostnemu nakupnemu vedenju v Sloveniji.«