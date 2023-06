Robert Vuga odhaja z vrha cerkljanske Ete

Cerkljanska Eta dobiva novega predsednika uprave. Dosedanji predsednik Robert Vuga prevzema novo funkcijo v skupini E.G.O., s 1. julijem ga bo nadomestil Andrej Grah. Kot so sporočili iz podjetja E.G.O., katerega del je Eta, bo Vuga v okviru preoblikovanja skupine zasedel mesto operativnega vodje za mehatroniko, debeloplastno tehnologijo in plin.

Novi predsednik uprave Ete bo čez nekaj dni postal Andrej Grah, ki je v podjetju zaposlen od 1. januarja 1990. Svojo kariero je tam začel kot razvojni inženir, od 1. septembra 2015 je tudi član uprave, odgovoren za operativno področje. Drugega člana uprave bo nadzorni svet imenoval v čim krajšem času.

Izvršni direktor skupine E.G.O. Karlheinz Hörsting je o menjavi na vrhu Ete povedal: »Naša najpomembnejša naloga je, da skupino E.G.O. prilagodimo prihodnosti in njenim kompleksnim izzivom na trgu gospodinjskih aparatov. S to organizacijsko spremembo se pripravljamo na prihodnost, da bomo še naprej uspešno izboljševali svojo učinkovitost za stranke. Veseli nas, da imamo z Robertom Vugo in Andrejem Grahom na krovu dva izkušena ter preizkušena menedžerja, ki bosta, skupaj s pričakovanim novim članom uprave, še naprej odlično vodila tradicionalno uveljavljeno podjetje ETA in ga vključevala v skupino E.G.O.«

V skupini E.G.O. je zaposlenih skupno približno šest tisoč ljudi v 23 distribucijskih in proizvodnih podjetjih v 19 državah. Lani je skupina ustvarila promet v višini 805 milijonov evrov.