Robot namesto ljudi – ki jih že tako primanjkuje

V skladiščih so čedalje bolj pogosti pomočniki tam zaposlenim tudi avtomatizirana in robotizirana vozila, ki razmeroma zanesljivo opravljajo predvsem naloge v talnem transportu tovorov. Viličarjev, ki dvigujejo bremena na višino, za zdaj še ne »ogrožajo«, a nakazujejo, da bodo naloge v avtomatiziranih skladiščih prihodnosti še bolj specializirane.

»V veliki večini podjetij obstajajo intralogistični procesi, ki so primerni za uporabo AGV – avtomatiziranih viličarjev ali AMR – avtonomnih transportih robotov in njihova implementacija pomeni bistveno nadgradnjo z vidika organizacije in učinkovitosti dela, zmanjšanja potreb po delovni sili in izboljšanje varnosti pri delu. Avtomatizirani viličarji lahko delajo 24/7/365 in imajo nižje operativne stroške kot viličarji, ki jih upravlja delavec,« je povedal Aleš Hrovat, direktor programa transportna mehanizacija v podjetju Gorenje GTI.