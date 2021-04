S peticijo za vrnitev delavcev iz panoge na delo

V sredo bo sicer parlamentarni odbor za gospodarstvo na nujni seji na zahtevo LMŠ razpravljal o problematiki vzpostavitve ponovnega zagona dejavnosti v gostinstvu in v preostalem storitvenem sektorju. LMŠ v sklepih med drugim predlaga poziv vladi, da nemudoma sprejme poseben ukrep za zagon z vladnim odlokom zaprtih dejavnosti v panogah gostinstva, turizma, industrije srečanj in preostalih storitvenih dejavnosti. Prav tako predlagajo, da vlada na podlagi analize sprejetih ukrepov pripravi nabor ustreznih pomoči, ki jih bo implementirala v primeru ponovnega zapiranja dejavnosti v prihodnje.

Letos v evidenci brezposelnih največ natakarjev

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije zbira podpise pod peticijo, s katero bi vlado pozvali k vrnitvi delavcev in delavk iz panoge nazaj na delo. »Ne bomo dovolili, da vlada z nenehno spreminjajočimi se ukrepi uniči še več delodajalcev in zaposlenih delavcev, ki so že več kot pol leta na čakanju na delo doma,« so zapisali.Med epidemijo je bilo odpuščenih 12.300 delavk in delavcev iz panoge gostinstva in turizma, propadlo pa je več kot 3000 subjektov, so v peticiji zapisali v sindikatu. Za to je po njihovem kriva vlada, ki »ni oblikovala pravih ukrepov za ohranjanje delovnih mest v tej panogi« .Delavke in delavci že šest mesecev prejemajo le 80-odstotno nadomestilo plače, stiske so vsak dan večje, so nadaljevali. »Ljudje želijo in morajo delati, zato da bodo lahko preživeli. In če jim vlada prepoveduje delati, jim mora pokriti ves dosedanji izpad dohodka in zagotoviti stoodstotno nadomestilo plače,« so prepričani.Dodali so še, da so gostilne zaprte brez dokazov o okužbah in širjenju virusa. »Vlada s svojimi odločitvami in sprejetimi nestrokovnimi in neutemeljenimi odloki namerno spodbuja delo na črno in podaljšuje krizo, da bogatijo izbranci, medtem ko delavke in delavci ne morejo niti preživeti,« so navedli. In če se gostilne in hoteli odpirajo za politiko, za poslovne sestanke in športne prireditve, zahtevajo, naj se odprejo za vse.Na Zavodu RS za zaposlovanje so za STA danes pojasnili, da se je marca letos v evidenco brezposelnih prijavilo 370 oseb, ki so bile zaposlene na področju gostinstva in turizma. V prvih treh mesecih letos se je prijavilo skupaj 1867 oseb. Konec marca 2021 je bilo tako v evidenci brezposelnih oseb prijavljenih 9095 oseb, kar je 2337 oseb ali 34,6 odstotka več kot marca 2020. Februarja lani je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 5716 oseb s področja gostinstva in turizma.V obdobju od januarja do marca letos se je v evidenco brezposelnih iz panoge prijavilo daleč največ natakarjev, sledijo kuharji, kuhinjski pomočniki, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ter podobni kadri v uradih, hotelih in drugih ustanovah, hotelski receptorji, tajniki, drugi delavci za preprosta dela, menedžerji v restavracijah in podobnih gostinskih obratih, pripravljavci hitre hrane in drugi, so zapisali.Vlada sicer delovna mesta v okviru protikoronske zakonodaje ohranja tudi z ukrepom subvencioniranja čakanja na delo. Številni delodajalci v gostinstvu in turizmu se trudijo svoje sodelavce zadržati, saj je že pred izbruhom epidemije covida-19 veljalo, da je kakovostne kadre v panogi težko pridobiti.