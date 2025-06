Saj ni res, pa je: lažni IT-delavci

V nadaljevanju preberite:

Nad poslovna okolja se zgrinja nova nadloga – lažni delavci IT, ki vdirajo v IKT-okolja podjetij z lažnimi ali ukradenimi identitetami. Da je podjetje zaposlilo lažnega IT-strokovnjaka, lahko ostane neopaženo več mesecev, saj ti v praksi delujejo dovolj dobro, da se izognejo nadzoru, in tiho pridobijo dostop do občutljivih sistemov. Ne glede na to, ali je cilj finančna goljufija, kraja intelektualne lastnine ali industrijsko, morebiti celo politično vohunjenje, je rezultat vedno nevaren: kritični sistemi so ogroženi, zaupanje je porušeno, podjetje ali organizacija pa izpostavljena.