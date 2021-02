Samo še Pohorje in zdaj Koper

Po svetovnih morjih plujeta le še dve veliki čezoceanki s slovenskim imenom (včasih jih je bilo krepko čez 20). Prva je kontejnerska, 268 metrov dolga ladja Pohorje, ki je v lasti britanskega sklada in pluje pod zastavo Liberije, je ena od sedmih, ki jih upravlja portoroški ladjar Splošna plovba (ki nima več svojih ladij). Druga, Neptun Koper, je v nedeljo priplula v koprsko pristanišče pod zastavo Malte, je dolga 197 metrov in za grškega ladjarja Neptun Lines prevaža po 5380 avtomobilov. To je največja ladja grškega ladjarja in ta jo je pred nekaj dnevi v Pireju preimenoval v Koper. Če upoštevamo, da je imela v preteklosti Splošna plovba dve čezoceanki Koper, je to tretja velika ladja s tem imenom.



Predsednica družbe Melina Travlos je predsedniku uprave Luke Dimitriju Zadelu in koprskemu županu Alešu Bržanu ob tej priložnosti pojasnila: »Z imenom želimo počastiti naše dolgoletno dobro sodelovanje z Luko Koper in dragoceno partnerstvo z njenimi zaposlenimi.«

Luka Koper z avtomobili prva v Mediteranu

Nikogar ne preseneča, da so lastniki Neptun Lines svojo največjo od 17 iz flote krstili po Kopru, saj je podjetje zraslo skupaj z uspešno rastjo koprskega terminala za pretovor avtomobilov. Zdaj Neptun Lines prepelje skoraj polovico koprskega pretovora avtomobilov. Luka Koper pa je bila z avtomobilskim tovorom lani najuspešnejša od vseh pristanišč v Sredozemlju. Lani so pretovorili 617.000 avtov (12 odstotkov manj kot leto prej), vendar več kot v Barceloni in Valencii.



Kar 80 odstotkov avtomobilov potuje iz Kopra za sredozemska pristanišča. Na prvem mestu (približno polovico) za Turčijo (predvsem avte iz skupine VW in KIA) in iz nje (Toyota, Ford, Renault). Na drugem mestu je Španija, na tretjem pa Izrael in Egipt. Tudi v Kopru se trudijo za ohranitev primata pri avtomobilih, saj so lani zgradili nov privez za ro-ro ladje in nove železniške tire ob njem. Do sredine leta pa bodo namenu predali še novo garažno hišo za 6000 avtomobilov.

