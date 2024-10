Samozaposleni presegajo rekorde

V nadaljevanju preberite:

Slovenija še nikoli ni imela tako veliko in tako visokega deleža samozaposlenih. Gradbeni delavci, poslovni svetovalci, oglaševalci, arhitekti, programerji in športni delavci so v zadnjih petih letih najbolj povečali število samozaposlenih. Razlogov za rast je več. A treba je dodati, da je v dejavnostih kjer je opazno pomanjkanje delovne sile samozaposlovanje upadalo.

Kaj so glavni razlogi, da se delovno aktivni samozaposlijo? V katerih dejavnostih so največji deleži samozaposlenih? V katerih dejavostih se število samozaposlenih zmanjšuje? Kakšna je primerjava z delovno silo? Kdaj in zakaj se je začel delež samozaposlenih povečevati? Kakšno vlogo ima davčna politika?