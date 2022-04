Sankcije načele ladjedelnice bogatašev

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija je zamrznila za 29,5 milijarde evrov sredstev ruskih in beloruskih oligarhov ter podjetij, razkriva evropska komisija. Med njimi je tudi kopica prestižnih jaht. Ruski oligarhi so bili in so še največji naročniki prestižnih plovil, ki jih izdelujejo predvsem evropske ladjedelnice. Zgolj Nizozemska je v petih ladjedelnicah odkrila štirinajst plovil, ki so jih naročili ruski oligarhi. Še večjo tovrstni industrijo ima Nemčija, veliko dela s prestižnimi jahtami imajo tudi španske, francoske in italijanske ladjedelnice. Toda ob zamrznitvi velikega dela sredstev ruskega izvora, jih je kar nekaj na preizkušnji finančne vzdržnosti. Še posebej nekatere največje.