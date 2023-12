Sava Re načrtuje petodstotno rast

V nadaljevanju preberite:

Zavarovalna skupina Sava prihodnje leto načrtuje več kot 70 milijonov evrov čistega dobička. Obseg poslovanja skupine se bo povečal za več kot pet odstotkov in presegel 925 milijonov evrov, razkriva druga največja zavarovalnica v Sloveniji. Kaj to pomeni v primerjavi z letošnjim letom in kaj v primerjavi z Zavarovalnico Triglav? Bi imela Sava Re letos več dobička kot Zavarovalnica Triglav?