Sava Re napoveduje več kot 60 milijonov evrov čistega dobička

V nadaljevanju preberite:

Polletni čisti dobiček zavarovalne skupine Sava se je medletno povzpel za 36 odstotkov in znaša 43,5 milijona evrov. Kosmate zavarovalne in pozavarovalne premije so se povečale za 11 odstotkov in dosegle 414,5 milijona evrov. Kako je prišla do tega rezultata in kaj bo vplivalo na drugo polletje preberite v nadaljevanju.