Zavarovalna skupina Sava je v prvih treh mesecih letos ustvarila 30,9 milijona evrov čistega dobička, kar je štiri odstotke več kot v istem obdobju lani. Pri tem se je obseg poslovanja, katerega pretežni del so kosmate zavarovalne in pozavarovalne premije, povečal za kar 21 odstotkov in znaša 329 milijonov evrov.