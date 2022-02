Sava Turizem zanika ministrove navedbe, da so v težavah

Sava Turizem je v zelo dobri kondiciji in je tudi leto 2021 sklenila z odličnim rezultatom glede na skoraj petmesečno zaprtje skladno z odlokom vlade. Tako so se v tej družbi odzvali na nedavne medijske izjave, da so v ekonomskih težavah.

Da je Sava v težavah, je v sredo dejal gospodarski minister, medtem ko je razlagal, kaj bo država upoštevala pri določanju, ali bo za nakup Yorkovega deleža v tej hotelski skupini uveljavila predkupno pravico ali ne. »Treba je najti rešitev za pomemben del slovenskega turizma, za sistem Sava, ki je v ekonomskih težavah, z dolgovi nad sto milijonov evrov, z neinvestiranjem v zadnjem obdobju,« je dejal minister. Kot je znano, bi hotela Savo kupiti madžarska družba Prestige Tourism.

Naložbe iz lastnih sredstev

V Savi poudarjajo, da so čas zaprtja zelo dobro izkoristili za prenove in izobraževanja zaposlenih. »V zadnjih petih letih so v družbi Sava Turizem izvedli za več kot 80 milijonov naložb, prenovljenih je bilo več kot tisoč hotelskih sob. Prenove v kapacitete na Bledu, slovenski obali in v termalnem delu so bile izvedene izključno z lastnimi sredstvi in v skladu z mednarodnimi hotelskimi standardi pod budnim očesom priznanih mednarodnih svetovalcev Cedar Capital in Netex. Prejele so več priznanj in so po ocenah tuje in domače javnosti kreativne, napredne in trajnostne,« sporočajo iz Save.

Dodajajo, da so kot daleč največji zaposlovalec v turizmu z več kot tisoč zaposlenimi kljub pojavu pandemije in zaprtju kapacitet obdržali veliko večino zaposlenih. Navajajo, da so vsa leta od 2012 dalje povečevali obseg poslovanja ter dosežene ravni EBITDA in so tako v predkoronskem letu 2019 izkazali kar 104 milijone evrov prometa in 12 milijonov evrov čistega dobička. Tudi lani so dosegli denarni tok (EBITDA), ki omogoča poplačilo vseh kreditov iz poslovanja v času, ki je krajši od dveh let.