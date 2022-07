SDH se je poravnal glede Bia Separations

Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) in predstavniki družbe META Ventures ter META Ingenium so sklenili zunajsodno poravnavo v gospodarskem sporu glede prodaje manjšinskega deleža države v družbi tveganega kapitala META Ingenium. Država je tako prejela dodatnih 2,09 milijona evrov kupnine, saj je bila pogodba 25. julija tudi realizirana.

Preostali pogoji kupoprodajne pogodbe ostajajo veljavni in Republiki Sloveniji omogočajo še nadaljnja izplačila zaradi prodaje družbe Bia Separations. Višina variabilnega dela kupnine v prihodnjih treh letih je odvisna od poslovanja družbe Bia Separations.

Gre za gospodarski spor iz sklenjene pogodbe o prodaji poslovnega deleža države v družbi META Ingenium, ki je bila tudi 10,8-odstotna lastnica podjetja Bia Separations, to pa je bilo kmalu po sklenitvi pogodbe prodano družbi Sartorius. Ta nemška družba je za prevzem Bia Separations odštela 360 milijonov evrov, SDH pa je skupaj prejel 3,1 milijona evrov kupnine, zato so se nanj usuli očitki o negospodarnem ravnanju, saj da bi lahko iztržil 18 milijonov evrov kupnine. Zato sta morala upravo SDH zapustiti tudi Boštjan Koler in Boris Medica, kot nadzornik pa tudi Igor Kržan, saj je v času sklenitve posla vodil državnega upravljavca premoženja. Uprava SDH je pred sklenitvijo zunajsodne poravnave pridobila tudi soglasje nadzornega sveta družbe.

Ob sklenitvi poravnave je predsednik META Group Luigi Amati izrazil zadovoljstvo, da je stranema uspelo zunajsodno razrešiti spor.