Se ponavljajo vzorci, ki jih že poznamo?

Na večno vprašanje, ali se je sentiment na trgu izboljšal zaradi višjih cen ali pa so cene višje zaradi izboljšanega sentimenta, lahko z sočasnim odgovorom »da« po vzoru Calluma Thomasa bistroumno pridemo do dna te klasične borzne dileme.

Se vam zdi, da se na finančnih trgih odvija déjà vu z recikliranjem starih vzorcev? Tudi letos namreč lahko, podobno kot v letih 2017 in 2019, že peti mesec zapored občudujemo idealno dosledno rast delnic, brez omembe vrednih dnevnih nihanj in negativnih popravkov.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Se vam zdi, da se na finančnih trgih odvija déjà vu z recikliranjem starih vzorcev? Tudi letos namreč lahko, podobno kot v letih 2017 in 2019, že peti mesec zapored občudujemo idealno dosledno rast delnic, brez omembe vrednih dnevnih nihanj in negativnih popravkov.

Na večno vprašanje, ali se je sentiment na trgu izboljšal zaradi višjih cen ali pa so cene višje zaradi izboljšanega sentimenta, lahko z sočasnim odgovorom »da« po vzoru Calluma Thomasa bistroumno pridemo do dna te klasične borzne dileme.

Sedem tednov brez padca

Na delniških trgih smo se, kot že ničkolikokrat v zgodovini, znašli v položaju, ko je vroča investicijska zgodba v kombinaciji z »neustavljivim« momentom popolnoma zasenčila dolgočasno makroekonomsko dogajanje. Svetovni delniški trgi so letos na krilih ekstremno vročih tehnoloških delnic v evrih pridobili 12 odstotkov vrednosti in so manj kot sedem odstotkov oddaljeni od najvišjih vrednosti vseh časov.

Ameriškim delnicam je uspel niz 38 trgovalnih dni brez enoodstotnega dnevnega padca, indeks negotovosti VIX pa se je prvič po pandemiji spustil pod 14, kar pomeni, da trgi pričakujejo, da se bodo v prihodnjih 30 dneh delnice premaknile za samo štiri odstotke v eno ali drugo smer.

Mimogrede, v letih 2017 in 2019 so po navideznem poletnem zatišju podobne idealne razmere s dosledno rastjo delnic in nizko volatilnostjo na borzah vztrajale več mesecev in se nadaljevale do konca leta z neverjetnim rekordnim nizom 112 trgovalnih dni brez enoodstotnega padca v letu 2017 in podobno impresivnim zmagovalnim nizom 74 trgovalnih dni leta 2019.

INFOGRAFIKA: Delo

Pripadniki teorij zarote in večni pesimisti nas medtem strašijo z opozarjanjem, kako nevzdržno je, ker delniške donose poganja peščica velikih tehnoloških korporacij. V preteklem tednu se je v resnici zgodilo, da je vrednost delnic Microsofta in Nvidie v enem samem dnevu zrasla za 175 milijard dolarjev. To je več, kot znaša tržna vrednost vseh, razen 63 največjih svetovnih delniških družb, med katerimi najdemo imena, kot so Nike, Wells Fargo, Walt Disney, BHP, Total ali Siemens. Šokantni podatek resda opozarja na ozko širino trga in vzbudi pozornost, v resnici pa gre za statistično trivialni drobec, ki nima nobene globlje teže in lahko povzroči le nepotrebno negotovost med vlagatelji.

Čas za bika, ne za medveda

Zame osebno je v resnici veliko bolj šokantno, ker institucionalni upravljavci, v nasprotju z malimi vlagatelji, še naprej trmasto vztrajajo v medvedjem taboru, saj ostajajo ekstremno negativno izpostavljeni do delnic in nadpovprečno izpostavljeni do tradicionalnih defenzivnih naložb, kot so obveznice, denarna sredstva ter sektorja osnovnih potrošnih dobrin in javne oskrbe.

Osebno ostajam optimist. Ocenjujem, da smo v zgodnji fazi novega bikovskega trga, ker so ameriške delnice za pet odstotkov višje kot na začetku cikla zviševanja obrestnih mer, ker je v ZDA letna stopnja inflacije (CPI) v 12 zaporednih mesecih strmo padla z 9,1 na »samo« 3,0 odstotka, ker so po več kot dveh letih padcev začeli realno naraščati osebni prihodki gospodinjstev, ker makroekonomski kazalniki v zadnjih tednih kažejo znake izboljšanja in ker ocenjujem, da bi do konca leta ciklične delnice lahko prevzele štafetno palico od (pre)vročih tehnoloških delnic.

Kadar so ameriške delnice v preteklosti, po negativnem letu, v prvi polovici leta zrasle za več kot 10 odstotkov, so nato do konca v povprečju pridobile dodatnih 12 odstotkov vrednosti.