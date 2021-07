Šef Jamie Dimon je dobil »posebno nagrado«

V nadaljevanju preberite:

JP Morgan Chase, ena od vodilnih investicijskih bank z Wall Streeta, je prejšnji teden izvršnemu direktorju Jamieju Dimonu ponudila spodbudo v obliki delniških opcij, ki lahko svojo začetno vrednost 1,5 milijona dolarjev nekajkrat povečajo – če bo seveda Dimon z banko »vztrajal« še nekaj let in če jo bo vodil dovolj dobro, da bo cena njenih delnic rasla.



Novico so številni opazovalci na Wall Streetu sprejeli z začudenjem. Jamie Dimon je že sicer drugi najbolje plačani menedžer v bančni dejavnosti finančne prestolnice sveta. Njegov »plačni paket« za leto 2020 je bil vreden 31,7 milijona dolarjev, več je dobil samo James Gorman, izvršni direktor investicijske banke Morgan Staney.