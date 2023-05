Shell bo oktobra prevzel Molove bencinske servise

Shell bo razširil svojo mrežo bencinskih servisov v Sloveniji s prevzemom 39 bencinskih servisov, ki jih je kupil od madžarskega Mola, potem ko sta prevzem odobrili tako evropska komisija kot tudi Javna agencija za varstvo konkurence. Shell Adria bo prevzemanje bencinskih servisov začel predvidoma oktobra 2023.

Kot so sporočili iz družbe, jim bo širitev omogočila, da slovenskim strankam ponudijo dostop do kakovostnih izdelkov in storitev, ki do zdaj niso bili na voljo na slovenskem trgu, vključno z gorivi Shell V-Power ter konceptom Shell Cafe. Lokacije bodo sčasoma ponujale vse več rešitev za čistejšo in trajnejšo mobilnost, vključno s polnilnicami za električna vozila. Pet od 39 lokacij že ponuja možnost polnjenja električnih vozil.

»Veseli nas, da lahko slovenskim voznikom ponudimo enako kakovostna goriva, izdelke in storitve, ki jih vsak dan uživa milijone Shellovih strank po vsem svetu. Upamo, da bodo slovenski vozniki uživali v udobju, kakovosti in izbiri, ki jih ponuja Shell,« je povedal István Kapitány, izvršni podpredsednik družbe Shell za področje mobilnosti.

Shell ima trenutno v Sloveniji osem avtomatskih bencinskih servisov za tovorna vozila in enega za osebna. Kot je znano, je moral Mol del črpalk prodati, da je lahko pridobil soglasje za prevzem preostalih bencinskih servisov OMV. Shell bo imel tako po prevzemu 48 bencinskih servisov, Mol Slovenija 133, največji ponudnik pa bo 318 prodajnimi mesti še vedno Petrol.