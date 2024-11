Trump je prinesel rast, prihaja nihajnost

Ameriške predsedniške volitve so tudi tokrat na kapitalske trge prinesle velike spremembe. Čeprav smo že v tednih pred volitvami videli, da vlagatelji bolj verjamejo v zmago Trumpa, pa je republikanska metla, ko republikanci prevzamejo poleg predsedniške še oba domova kongresa, vseeno presenetila vlagatelje.

Slednji so dan po volitvah odreagirali silovito in ameriški trgi so pridobili tri odstotke, delnice z manjšo tržno kapitalizacijo pa skoraj šest odstotkov. Če k temu dodamo še več kot 1,7-odstotni upad vrednosti evra v primerjavi z dolarjem, so evropski vlagatelji v enem dnevu ustvarili več kot petodstotni donos. Taki dnevi so na borznih trgih redki in obenem tak dan napoveduje prihodnost.

Čas povečane negotovosti

Pred nami so vsaj meseci, če ne leta povečane nihajnosti na trgih. Obetamo si lahko precejšnje spremembe, ne samo v ameriškem gospodarstvu, ampak predvsem v ureditvi sveta in v mednarodni trgovini. Vlagatelji bodo na vsako napoved ali odločitev zaradi naučene nepredvidljivosti iz Trumpovega prvega mandata sprejeli bolj ekstremno kot v zadnjih štirih letih. To bo na trge prineslo večja nihanja, a obenem za aktivnega vlagatelja tudi več priložnosti. A poglejmo, kaj ta »metla« pomeni za posamezne dele kapitalskega trga.

Aleš Lokar, Generali Investments FOTO: Generali Investments

Če začnemo pri ameriškem delniškem trgu, je rezultat močno pozitiven. Napoved nižanja korporativnih davkov ter rezanja birokracije in regulacije bo povečala dobičke. Ocena analitikov je, če se uresniči večina Trumpovih napovedi, da bodo dobički ameriških podjetij iz indeksa S&P poskočili za približno pet odstotkov.

Tukaj največ pridobijo največja tehnološka podjetja, ker imajo seveda največje dobičke, z manjšo regulacijo pa tudi bolj regulirane panoge, kot so finance, banke, energetski sektor. Na drugi strani je prva žrtev po ocenah vlagateljev tako imenovana zelena energija, kjer poleg reza v subvencijah pričakujemo tudi manj državnih investicij.

Povečano zaupanje potrošnikov

Trump napoveduje podaljšanje davčnih olajšav za prebivalstvo, s čimer se krepi zaupanje potrošnikov in s tem pozitiven vpliv na rast ameriškega BDP. Davčne olajšave prebivalstvu in podjetjem s seboj prinašajo velik proračunski primanjkljaj, kar bo po pričakovanjih lahko okrepilo inflacijo, verjetno v 2026, a s tem se bodo Američani ukvarjali v prihodnjih letih.

Za nas, Evropejce, je najpomembnejše vprašanje carin. Republikanska metla daje Trumpu več vzvodov za vladanje, kar nekoliko zmanjšuje tveganje višjih carinskih stopenj, a ta občutek lahko vara. Ocena analitikov je, da bodo carine in omejitve v mednarodni trgovini v prihodnjih letih zrasle in evropska podjetja bodo pod pritiskom.

Če k temu dodamo še ničelno rast evropskega gospodarstva, težave avtomobilske industrije in od srede še nemško brezvladje, potem prihodnjih dvanajst mesecev v Evropi ne obeta najbolje.

Takšen je bil tudi odziv na trgih, saj so evropske delnice dan po volitvah celo nekoliko izgubile in dnevni razkorak med donosom ameriških in evropskih delnic v višini šestih odstotkov je eden največjih v zadnjih 30 letih in je skrb vzbujajoč. Podoben je tudi položaj v Aziji, predvsem na Kitajskem, z eno pomembno razliko. V kitajskem vodji Xiju ima Trump vsaj sogovornika, medtem ko se zdi, da vsaj do oblikovanja nove nemške vlade, v sredini pomladi 2025, v Evropi ni pravega sogovornika.

Predsedniki pridejo in gredo

A preteklost nas je tudi naučila, da predsedniki pridejo in gredo. Ekonomski trendi pa ostanejo in vodijo gospodarstva in podjetja do uspeha ali propada. Zato je za vlagatelje pomembno, da v vsej tej politični zmešnjavi ne izgubijo širšega pogleda na razvoj svetovnega gospodarstva. Tehnološki napredek se krepi. Umetna inteligenca bo jutri opravljala več nalog kot včeraj. Drugo leto bodo ljudje porabili več zdravila za hujšanje kot letos. Indijski in preostali potrošniki iz trgov v razvoju bodo vse bogatejši in bodo trošili več do 2030, čeprav lahko višje carine na izvoz v ZDA prinesejo kratkotrajen upad kupne moči.

In tu je srž zgodbe za nas vlagatelje in tudi naša podjetja. Slovenskim podjetjem je v zadnjih letih šlo odlično. To vidimo tudi po donosih na slovenski borzi. NLB, Krka, Cinkarna in druga so se uspešno prilagajala trendom razvoja in rasti. Zato ostajajo njihovi tečaji blizu rekordnih vrednosti. Tudi naslednje četrtletje ali dve še vedno kaže zelo dobro.

Ohlajanje evropske ekonomije in prej omenjeni izzivi v 2025 gotovo ne bodo pozitivno vplivali na domača podjetja, a ker so podjetja majhna, agilna ter predvsem dobro kapitalizirana, lahko taka obdobja izkoristijo kot pripravo na naslednjo stopnjo rasti, ki se bo prej ali slej spet vrnila tudi v Evropo.