Šibka točka varovanja podatkov niso sistemi, temveč ljudje

V nadaljevanju preberite:

Večina zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja se niti ne zaveda, kako občutljive podatke o pacientih imajo in koliko so ti podatki za tretjo osebo zares vredni, če jih pridobi. Zakonodajno gledano vsi podatki, ki so povezani z zdravstvom, sodijo v višjo kategorijo s spremljevalnimi višjimi varnostnimi zahtevami. Kako je v praksi? Kaj bi morali zdravniki in zdravstvene ustanove narediti, da bi ustrezno zaščitili podatke pacientov?