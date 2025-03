Siemens bi lahko bil med zmagovalci nemških sprememb

V nadaljevanju preberite:

Nemška podjetja s področij industrije in gradbeništva lahko v prihodnjih desetih letih pričakujejo izredno ugodno domače poslovno okolje. Letošnjega 4. marca so voditelji nemških strank CDU/CSU in SPD razglasili sporazum o sprejetju fiskalnega paketa, ki je po velikosti brez primere v zgodovini. Vključuje tri stebre. Prvi je izjema od omejitev mehanizma za omejitev dolga za financiranje obrambe v glavnem proračunu, ki presega odstotek BDP. Drugi steber je infrastrukturni sklad v velikosti 500 milijard evrov (11,6 odstotka BDP leta 2024), kar prav tako presega siceršnje omejitve proračuna. V prihodnjih desetih letih naj bi v sklad za financiranje infrastrukture vsako leto namenili po približno odstotek BDP oziroma 50 milijard evrov. Tretji steber dogovora je zvišanje dovoljenega strukturnega deficita za zvezne dežele z dosedanjih nič na 0,35 odstotka BDP.