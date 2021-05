Sij lani z izgubo, letos z dobičkom

Zahtevno leto

Pozitivne napovedi

Rast na svetovni ravni

Skupina Sij je lansko leto sklenila s skoraj 50 milijoni evrov izgube, ki je nastala predvsem zaradi oslabitve sredstev, preostali del pa iz poslovanja. V prvih treh mesecih letošnjega leta pa je naša največja jeklarska družba poslovala pozitivno in ustvarila tri milijone evrov dobička.Skupina Sij je lani ustvarila 696 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je slabo desetino manj kot leta 2019. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je dosegel 37,8 milijona evrov ali tretjino manj kot leto prej, marža EBITDA pa 5,4 odstotka in je bila 2,3 odstotne točke nižja kot leta 2019. Jeklarska družba ostaja med največjimi slovenskimi izvozniki, saj je 84,4 odstotka prihodka ustvarila na tujih trgih.Predsednik uprave Sijaje opozoril, da je bilo leto 2020 zaradi učinkov pandemije koronavirusa izjemno zahtevno, in ocenil, da so v skupini Sij zaradi usmerjenosti na nišne trge krizo relativno uspešno obvladovali. »A dejstvo je, da so globalne okoliščine izrazito negativno vplivale na metalurško dejavnost po vsem svetu. Kljub učinkovitemu kriznemu upravljanju ter aktivnim in sistematičnim upravljanjem tveganj, optimizaciji stroškov na vseh ravneh in prilagoditvi poslovnih načrtov je pandemija neizogibno zarezala v naše poslovanje, kar se odraža na doseženih rezultatih poslovanja,« je dodal Zubitski.Družba je julija lani poravnala svoje obveznosti do vlagateljev in poplačala obveznice z oznako v višini 51,2 milijona evrov. Novembra so nato uspešno zaključili četrto izdajo podjetniških obveznic v skupni nominalni vrednosti 26,1 milijona evrov in tako skupaj z decembrsko sedmo izdajo komercialnih zapisov v vrednosti 26,7 milijona evrov na kapitalskem trgu zbrali 52,8 milijona evrov.V Siju opažajo, da s trgov že od zadnjega četrtletja preteklega leta prihajajo pozitivne napovedi o okrevanju jeklarske in drugih industrij. Dodajajo, da se je na vseh ključnih izvoznih trgih (Nemčija, Italija, ZDA …) in v panogah, kjer je Skupina Sij prisotna s svojimi proizvodi, povečala gospodarska aktivnost, kar se je takoj odrazilo na naročilih, ki so že na ravni izpred krize. Skupina ima tako za daljše obdobje polno zasedene proizvodne kapacitete.Skupina Sij je tako po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem četrtletju letos ustvarila 212 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je desetino več kot v istem obdobju lani, in EBITDA v višini 17,9 milijona evrov, ki je za 29,4 odstotka višji kot lani. Za naložbe je 15 milijonov evrov (dvakrat več kot v istem obdobju lani). »Naložbe izvaja skladno s strategijo do leta 2025, vključno s tistimi, ki so bile zaradi krize, ki jo je povzročil koronavirus, iz leta 2020 preložene na kasnejše obdobje,« so sporočili iz skupine.Okrevanje jeklarske indrustrije se kaže tudi na svetovni ravni, saj so po podatkih Svetovnega združenja jeklarjev proizvajalci po svetu v prvem četrtletju odlili za skoraj pol milijarde ton jekla ali destino več kot v enakem obdobju lani. Količinsko največjo rast sta s petnajstimi oziroma dobrimi destinimi odstotki dosegli sicer največji jeklarski velesili Kitajska in Indija. Kitajska tako s 55-odstotnim tržnim deležem ostaja največja proizvajalka jekla na svetu.