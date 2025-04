Širijo sončno elektrarno Prapretno

Sončna elektrarna Prapretno od začetka delovanja pred tremi leti obratuje zanesljivo, skladno z načrti je do zdaj proizvedla 10,2 teravatne ure električne energije. HSE za letos napoveduje širitev s trikratnim povečanjem moči in baterijskim hranilnikom. Gradbeno dovoljenje je izdano, poteka iskanje izvajalca, so sporočili iz HSE.

Za projekt Prapretno 2 in 3 sta že pridobljeni pravnomočni gradbeni dovoljenji, poteka javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca. Na tej lokaciji je na površini 34.000 kvadratnih metrov postavljenih 6746 solarnih modulov in 25 razsmernikov, po zaključenih vseh treh fazah bo skupaj postavljenih predvidoma okoli 19.000 modulov in 86 razsmernikov, ki pretvarjajo električno napetost iz enosmerne v izmenično. Celotna instalirana moč naprave bo nekoliko manj kot deset vršnih megavatov (MWp).

Novost pri nadgradnji sončne elektrarne bo baterijski hranilnik električne energije moči sedem MW in zmogljivosti 14 MWh. Tako bo celotna elektrarna postala fleksibilen člen v elektroenergetskem sistemu, neposredno pa jo bo vodil center vodenja HSE, pravijo v družbi.

Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo

»To je pomemben korak v obsežnem investicijskem ciklu skupine HSE v nove obnovljive vire energije, za katere je letos načrtovanih kar okoli 120 milijonov evrov investicij,« je dejal izvršni direktor službe za razvoj in investicije HSE Miha Pečovnik ter dodal, da proizvodni portfelj skupine HSE pospešeno sledi cilju razogljičenja energetike.

V HSE poudarjajo tudi dobro sodelovanje z občinama Hrastnik in Trbovlje, na območju katerih se razteza sončna elektrarna. HSE je konec novembra z vodstvi obeh občin podpisal sporazum o medsebojnem sodelovanju na področju razvojnih projektov obnovljivih virov energije, s katerim se HSE zavezuje, da bo občinama prodal deset odstotkov proizvedene električne energije na leto iz novozgrajenih sončnih elektrarn na Prapretnem po lastni ceni. Občini bosta tako s precej nižjimi stroški lahko oskrbovali javne ustanove v Trbovljah in Hrastniku, pravijo v HSE.

Sončna elektrarna Prapretno je bila prva sončna elektrarna v Sloveniji z več kot enim MW moči in je še vedno med največjimi sončnimi elektrarnami v državi. Postavljena je na 120 metrov visokem zaprtem odlagališču odpadnih produktov kot ostankov zgorevanja rjavega premoga in čiščenja dimnih plinov v Termoelektrarni Trbovlje, ki je bila po več kot 40 letih delovanja leta 2014 trajno zaustavljena.