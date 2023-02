Skladišča plina bodo konec zime več kot polovično zasedena

V nadaljevanju preberite:

V evropskih skladiščih plina je bila konec januarja približno dvakrat večja zaloga plina kot v istem obdobju lani. Po približno dveh tretjinah zime so skladišča še vedno 70-odstotno zasedena, lani v tem času pa je bila zaloga le 36-odstotna. Ta zima je verjetno rešena. Letošnja naloga EU bo srednjeročna stabilnost oskrbe, brez plina iz Rusije. Kako bo vse to vplivalo ne cene plina in posledično tudi ne cene elektrike?