Skok dobička Save Re

Zavarovalna skupina Sava je v prvih treh mesecih ustvarila 23,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 129 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju (čisti dobiček je v prvem četrtletju lani znašal 10,2 milijona evrov). Medletna rast je delno tudi posledica vključitve zdravstvene zavarovalnice Vita v skupino sredi lanskega leta.Podobno kot Zavarovalnica Triglav je tudi Sava Re v prvem četrtletju letos dosegla boljši rezultat v naložbenem delu, kjer je lani epidemija močno zatresla finančne trge.Zaradi vključitve Vite so se za devet odstotkov povečale tudi kosmate zavarovalne in pozavarovalne premije, ki so v prvih treh mesecih dosegle 215 milijonov evrov.Več sledi ...