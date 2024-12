Skupina Gen ni več dolžna večine elektrike prodajati prek Gen-I

Družbenika Gen-I, to sta Gen energija in Gen-EL, sta potrdila spremembo družbene pogodbe, s katero je bila odpravljena dosedanja zaveza Gen energije, da vsaj 62,5 odstotka letne količine električne energije, ki jo proizvede, proda prek Gen-I.

Družbeno pogodbo so spremenili na predlog Gen energije, so iz Gen-I sporočili po spletnih straneh Ljubljanske borze. Glede na dosedanji mednarodni razvoj in obseg poslovanja družbe in skupine Gen-I navedena sprememba družbene pogodbe po oceni družbe materialno ne bo vplivala na njeno prihodnje poslovanje, so sporočili iz Gen-I.

Lastnika Gen-I sta sicer s po 50-odstotnima deležema družbi Gen energija in Gen-EL, zadnja pa je v solastništvu Gen energije in same Gen-I.