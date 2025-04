V nadaljevanju preberite:

Tudi v prvem četrtletju leta evropski proizvodni sektor trpi zaradi zmanjšanega povpraševanja, in to še pred uvedbo novih ameriških carin, kaže raziskava S&P Global PMI: »Podatki kažejo na veliko izzivov ob zaključku prvega četrtletja za industrijske panoge, medtem ko so storitvene dejavnosti v marcu prikazale razmeroma dobro poslovanje.«