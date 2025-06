Najem službenega stanovanja je kot zadetek na loteriji

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se v Sloveniji že leta spoprijemamo s kroničnim pomanjkanjem javnih najemnih stanovanj in aktualna vladna ekipa za prihodnje desetletje obljublja okoli 20.000 novih najemnih stanovanj, ministrstva (in vlada) za svoje zaposlene zagotavljajo ugoden najem službenih stanovanj. Primerjava z najemninami v občinskih neprofitnih stanovanjih in stanovanjih v lasti državnega sklada je pokazala, da so službena stanovanja precej cenejša. Kdo je torej upravičen do službenega stanovanja in koliko znašajo najemnine?