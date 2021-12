Slovenci so pozabili na 14 milijonov evrov v delnicah

V nadaljevanju preberite:

Klirinško depotna družba (KDD) te dni lastnike delnic, ki svojih vrednostnih papirjev iz namenskega računa za prenos na Kapitalsko družbo (Kad) še niso prenesli na svoj trgovalni račun, javno poziva, da to storijo najpozneje do konca leta. Nato bodo namreč te delnice prešle v last Kapitalske družbe (Kad) in bodo sedanji delničarji do njih izgubili ne le lastniško pravico, ampak tudi dividende in druga upravičenja.