Slovenija bliže povprečju EU, a revščino tvega 250.000 ljudi

V nadaljevanju preberite:

Smo v letu 2023 skozi objektiv statistike živeli bolje ali slabše kot leto prej? Kakšne so bile letošnje spremembe pri plačah, pokojninah? Kako naravo in številke inflacije v 2023 vidijo na Sursu? Koliko nas živi v Sloveniji, kakšna je pričakovana življenjska doba? Koliko otrok se bo rodilo v tem letu? Kakšne so številke pri priseljevanju, izseljevanju?

Statistiki so avgusta podatek o lanski gospodarski rasti znižali s 5,4 na 2,5 odstotka. Kako so pripravljeni, da v prihodnje ne bi več prihajalo do takih razlik med preliminarnimi ocenami in revidiranimi podatki o rasti BDP?