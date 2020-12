V Sloveniji smo v epidemičnem letu varčevali kot še nikoli

V nadaljevanju preberite:

Pogovor z generalnim direktorjem statističnega urada (Surs) Tomažem Smrekarjem, v katerem smo iskali odgovore na vprašanja: kako je epidemija vplivala na porabo in varčevanje prebivalcev Slovenije, kakšne pomembne razlike pokaže primerjava med prejšnjo in zdajšnjo gospodarsko krizo, kakšni so demografski podatki in kako dolgo živimo, kako je bilo letos s porokami in razvezami in kako je zaprtje države vplivalo na digitalizacijo vsakdanjega življenja.