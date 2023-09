Šok iz tujine prihaja hitreje, kot smo vajeni

V nadaljevanju preberite:

Če začenjamo kazati, da gospodarsko pešamo, s šibkimi stopnjami rasti dajemo signal, da morda ne bomo mogli servisirati našega dolga. To pomeni, da se bomo lahko zadolževali le po višjih obrestnih merah. Posledično bo večji del proračuna, pa tudi denarja podjetij, šel za plačevanje dolgov, vse manj pa bo ostajalo za neke inovativne in kreativne investicije, pravi Marko Jaklič z ljubljanske ekonomske fakultete.

Visoka inflacija v evrskem območju se znižuje počasneje od pričakovanj, gospodarska rast pa bo letos še nižja od napovedi, je prejšnji teden sporočila Evropska centralna banka. Je torej stagflacija, najslabši makroekonomski scenarij, že evropska realnost?

»Da, v milejši obliki je tu nekaj let, če jo dojemamo kot inflacijsko stopnjo, ki je višja od stopnje gospodarske rasti. To že nekaj časa velja za Evropo in še kakšen del razvitega sveta. Vprašanje pa je, kako močna je stagflacija in ali je zraven še recesija. Za zdaj še ne živimo v recesiji. Dolgo časa se že napoveduje, tako za ZDA kot za Evropo, pa tudi tudi za Kitajsko so bile v zadnjih letih različne govorice in so še. Tu gre za nekatera pričakovanja, ki niso ugodna za gospodarstvenike in tudi za tiste, ki načrtujejo izdatke na javni ravni. Negotovost je izjemno velika.

Ključno vprašanje je, kam prihajamo po tem obdobju relativno visoke, tudi čez desetodstotne inflacije. Če smo optimisti, bomo rekli, da gre za tako imenovani mehki pristanek, kjer zniževanje inflacije ne prinese s sabo zelo nizkih ali celo negativnih stopenj gospodarske rasti. Tako, da bi s sodelovanjem monetarne in fiskalne politike znižali inflacijske stopnje na dva odstotka. Če gre to malo počasneje, nič hudega, saj je bolje, kot če pademo v recesijo v obliki negativne gospodarske rasti ali celo visoke brezposelnosti.«

Se je nemški razvojni model izpel in kaj to pomeni za naše izvoznike? Zakaj je skrajni čas, da se vlada loti napovedanih reform? Kaj nas čaka v prihodnjih letih: novo zategovanje pasu in varčevanje? Kako lahko ekonomska politika v aktualnih razmerah deluje proticiklično: da hkrati spodbuja pešajočo rast in niža previsoko inflacijo?