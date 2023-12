Slovenija je prejela 536 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje

Slovenija je prejela plačilo drugega zahtevka iz mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 536 milijonov evrov. Država je tako doslej prejela 841 milijonov evrov. To je več kot 30 odstotkov sredstev za okrevanje in odpornost, ki so ji na voljo do konca leta 2026, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Evropska komisija in pristojni odbori sveta Evropske unije so ocenili, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 44 mejnikov drugega zahtevka za plačilo, ki ga sestavljajo drugi in tretji obrok za nepovratna sredstva ter prvi obrok za posojila, in ji zato pripada maksimalno plačilo.

Med sprejetimi mejniki in cilji so denimo zakon o oskrbi z električno energijo in zakon o spodbujanju investicij, načrt razvoja širokopasovnih omrežij 2021–2025 in strategija razvoja kapitalskega trga ter razpis sredstev za projekte oskrbe s pitno vodo in projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Bruto vrednost zahtevka je znašala 614 milijonov evrov, neto vrednost plačila pa je 536 milijonov evrov, od tega 226 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 310 milijonov evrov posojil. Evropska komisija je pri končnem izračunu plačila poleg sorazmernega predplačila nepovratnih sredstev mehanizma, ki jih je Slovenija prejela septembra 2021, upoštevala tudi nedavno izplačan predujem sredstev za izvedbo ukrepov REPowerEU v vrednosti 24 milijonov evrov.

»Izvajanje načrta se je poleti prevesilo v tretje leto. V izvajanju so številni projekti, nekateri so že zaključeni. V zadnjem času so bila končana dela na železniški postaji v Domžalah in na desnem tiru med Brezovico in Borovnico. Napreduje gradnja nove veterinarske fakultete, izbran je izvajalec del za nadgradnjo infekcijske klinike v Ljubljani, izdano je bilo tudi gradbeno dovoljenje in objavljen razpis za gradnjo osrednjega dela prenove ljubljanske železniške postaje, obnova katere bo stekla v začetku novega leta,« so našteli na uradu za komuniciranje.