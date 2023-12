Denar je dobro naložen, če iz enega dobimo 2,7 evra

V nadaljevanju preberite:

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek napoveduje, da bo Slovenija do konca leta, ko se zaključuje finančna perspektiva 2014–2020, počrpala vsa razpoložljiva sredstva. To je slaba tolažba za občine, ki evropskih sredstev iz tega obdobja še niso dobile izplačanih in imajo celo težave z likvidnostjo. Minister, nekoč sam župan, miri, da če so projekti izvedeni, denar zagotovo bo. Tudi za popoplavno obnovo.

Minister poudarja, da ocena škode ni bila napihnjena: »Če plaz odnese 30 hektarov gozda, tri hiše in cesto, je neposredna materialna škoda gozd v kubikih, hiše in cesta pa glede na leto gradnje in amortizacijo. Pri posledicah pa upoštevamo neposredno materialno škodo in dejstvo, da bo treba najprej opraviti monitoring plazišča, preprečiti plazenje, zemljino utrditi s piloti, narediti škarpe … Da bo treba tri hiše prestaviti, pridobiti gradbeno dovoljenje, priključiti vso komunalno infrastrukturo in postaviti hiše po cenah, ki veljajo danes. Enako velja za cesto. Tudi gozd bo treba posaditi. To so posledice. Zato je neposredna materialna škoda, ki je bila vnesena v sistem Ajda, drugačna od tiste, ki smo jo uporabili za posledice poplav. Enako so ravnali Hrvati, Italijani, Grki … Z evropsko komisijo smo bili ves čas priprave vloge v stiku in preverjali, ali delamo prav. Rezultat pa je, da je prejšnji teden komisija odobrila Sloveniji 100 milijonov evrov predplačila. Potrdili so, da smo vlogo zelo dobro pripravili, pravzaprav odlično, nobenih vprašanj ali popravkov ni bilo.«