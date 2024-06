Slovenija lani devet odstotkov pod evropskim povprečjem

BDP na prebivalca v standardih kupne moči (SKM) je bil lani v Sloveniji za devet odstotkov nižji od povprečja EU-27 (in za odstotno točko višji kot predlani), kažejo podatki Eurostata in državnega statističnega urada (Surs). Najvišjo vrednost tega kazalnika, ki je merilo gospodarske razvitosti držav, je med 36 evropskimi državami imel Luksemburg (za 139 odstotkov nad povprečjem EU-27), najnižjo pa Albanija ter Bosna in Hercegovina, obe sta bili za 65 odstotkov pod povprečjem.

Kar zadeva potrošnjo na prebivalca v standardih kupne moči, ki bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev, pa je Slovenija lani bila manj uspešna, dosegla je 87 odstotkov povprečja Unije.

Razlike med Slovenijo in sosednjimi državami v cenah opazovanih skupin proizvodov in storitev so bile najizrazitejše pri gostinskih in nastanitvenih storitvah: cene teh storitev so bile v Avstriji višje za 21, v Italiji za 20 in na Hrvaškem za en odstotek, medtem ko so bile na Madžarskem za 20 odstotkov nižje od cen v Sloveniji. Precej so se razlikovale tudi cene v skupini prometna sredstva. V vseh sosednjih državah so bile cene višje kot v Sloveniji, najizraziteje v Avstriji in na Madžarskem, in sicer za 14 oziroma deset odstotkov, ugotavljajo na Sursu.

Cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače so bile v Avstriji v povprečju višje za dva, v Italiji za dva in na Hrvaškem za en odstotek, medtem ko so bile cene na Madžarskem enake kot v Sloveniji.

Stanovanjske nepremičnine medletno dražje za šest odstotkov

Surs je ob tem objavil tudi podatke o gibanju cen stanovanjskih nepremičnin. Te so bile na četrtletni ravni dražje za 1,2 odstotka, na letni pa za 6,3 odstotka. Število prodaj je bilo pod lanskim povprečjem. Najizraziteje so se na letni ravni podražila nova stanovanja (za 11,9 odstotka). Sledila so rabljena stanovanja (za devet odstotkov), rabljene družinske hiše (za 3,5) in nove družinske hiše (za 0,5 odstotka).