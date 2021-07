Slovenija pred velikim podnebnim izzivom

V nadaljevanju preberite:

Slovenija bo morala do leta 2030 emisije toplogrednih plinov zmanjšati kar za 62 odstotkov, kažejo naši izračuni na podlagi podatkov evropske agencije za okolje. Za dosego cilja bi morala imeti Slovenija že zdaj izdelan natančen načrt gradnje novih energetskih objektov, nadgradnje prenosne infrastrukture, nadgradnje prometne infrastrukture, spremembe zahtev pri novogradnjah in prenove spodbud. Zakaj je Slovenija med državami s težjo nalogo in kako lahko doseže cilj preberite v članku.