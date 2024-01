Slovenija se je lani uspešno izognila recesiji

Odpri galerijo

Pomembno pa je, da se je Slovenija lani uspešno izognila skrčenju zasebne potrošnje, ki so ga sicer doživele Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška. Zasebna potrošnja v Sloveniji je bila bolj odporna, kar je bilo presenetljivo; običajno imajo namreč te države precej podobne stopnje gospodarske rasti, saj so vse manjše, odprte ekonomije. Za nas je bilo torej prijetno presenečenje, da se je Slovenija uspešno izognila tej recesiji, ugotavljajo analitiki UniCredita. Foto: Jure Eržen/delo