Slovenija v bančnih izbrisih kršila pravico do lastnine

V nadaljevanju preberite:

Razlaščenim imetnikom delnic in podrejenih obveznic saniranih bank je bila kršena pravica do mirnega uživanja premoženja, je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Šestim tožnikom je dosodilo tudi odškodnino za nematerialno škodo. V članku preberite, koliko so sodniki dosodili za nematerialno škodo, ter odzive odvetnika Aleša Kaluže in odvetnika Miha Kuniča.