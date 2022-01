Slovenija v privabljanje vlagateljev tudi iz vzhodne Azije

V nadaljevanju preberite:

Med prednostnimi državami, iz katerih želi Slovenija privabiti investitorje, so tudi azijske Japonska, Južna Koreja, Kitajska in Singapur, med sektorji pa sta napredna avtomobilska industrija in turizem. Tako opredeljuje program spodbujanja investicij in internacionalizacije, ki prinaša ukrepe za krepitev slovenskega izvoza, slovenskih investicij in tujih investicij v Sloveniji. Kakšni so cilji, ukrepi, prednostne panoge in trgi v akcijskem načrtu vlade?

Aleš Cantarutti z Gospodarske zbornice Slovenije poudarja, da klasična podpora internacionalizaciji ni več dovolj, ampak je čas tudi za podporo razvojnim projektom. Kakšna bi morala biti po novem pomoč podjetjem pri internacionalizaciji?