Slovenska industrija od avgusta okreva

Avtomobilski dobavitelj KLS Ljubno, ki je med avgustovskimi poplavami utrpel največjo škodo v gospodarstvu, je do zdaj obnovil več kot polovico proizvodnje in izdelke dobavljajo svojim kupcem. Hkrati pa od avgusta poskuša okrevati celotna slovenska industrija, ki so jo prizadele tudi visoke cene energentov in manjše povpraševanje iz tujine.