Slovensko podjetje, ki stavi na mlade talente

Cementarna Salonit Anhovo ima v Goriški regiji pomembno vlogo – ne le kot zanesljiv delodajalec, svoje poslanstvo dokazuje tudi na različnih družbenih, socialnih in kulturnih področjih.

Pomembno področje njihove strategije zasedajo mladi talenti, ki bi v podjetje prinesli svež veter in nov zagon. Tako načrtno iščejo mlade strokovnjake, jih že med šolanjem vključujejo v delovne procese, jim ponujajo kakovostno zaposlitev z možnostmi sodelovanja pri razvoju podjetja in svoje poklicne poti ter pri delovanju v mednarodnem okolju, soustvarjanju zelenega prehoda ter pri sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki doma in v tujini.

Skupina Salonit je vodilni slovenski proizvajalec gradbenega materiala. S proizvodnjo zelo kakovostnega cementa in betona ter vrsto drugih gradbenih izdelkov izpolnjujejo zahteve najzahtevnejših gradenj. Skupino sestavljajo podjetja: SALONIT ANHOVO, d. d.; Salonit Anhovo, KAMNOLOMI, d. o. o.; INDE, Salonit Anhovo, d. o. o.; SALINVEST, d. o. o.; ROKAVA, d. o. o.

Prihodnost je na mladih

Skupina Salonit je s 360 zaposlenimi največji zaposlovalec v srednji Soški dolini, kar pomeni, da vsak deseti delovno aktivni krajan občine Kanal ob Soči dela v skupini Salonit.

Dve tretjini zaposlenih v skupini Salonit sta iz občine Kanal ob Soči. FOTO: Salonit Anhovo

Skupina je v stalnem razvoju, veliko sredstev namenjajo inovacijam in iskanju novih tehnoloških rešitev, ki bi jih obdržale v evropskem vrhu. Prav v ta namen veliko energije namenjajo tudi izobraževanju mladih talentov, ki so pomemben steber v prihodnji strategiji družbe.

V ta namen imajo vpeljan program štipendiranja, v katerega je trenutno vključenih 23 štipendistov, uspešno pa so v zadnjih letih zaposlili že šest štipendistov. Dijakom in študentom iz regije, ki se izobražujejo na tehničnih šolah, tako omogočajo izobraževanje in jim ponujajo možnost zaposlitve in razvoja kariere v ekipi strokovnjakov.

V program štipendiranja vključujejo predvsem tehnični profil s področja strojništva, elektrotehnike, mehatronike na vseh ravneh izobrazbe, od poklicne pa do 2. bolonjske stopnje, ter kemije in informatike na visokošolskem študiju.

Druženje s štipendisti. FOTO: Salonit Anhovo

Glavna prednost štipendiranja mladih prihodnjih strokovnjakov je hitro vključevanje v delovne procese podjetja. Tako se mladi že pred začetkom svoje poklicne kariere v živo seznanijo z delom, delovnimi navadami in navezujejo stike s sodelavci, od katerih pridobivajo dragocene delovne izkušnje. Med poletnimi počitnicami se tudi praktično usposabljajo in spoznavajo svoj prihodnji poklic pod vodstvom mentorjev.

Skupina Salonit že vrsto let sodeluje tudi z osnovnimi šolami, kjer promovirajo pomen tehničnih poklicev za gospodarstvo. Pri promociji tehničnih poklicev se povezujejo tudi z Gospodarsko zbornico Severne Primorske. V sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom so vključeni v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije ter v projekt Partnerstvo za kadre – promocija tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in regiji.

Njihovi glavni cilji so tako začrtani: še naprej želijo omogočati stabilno delovno okolje, razvoj kompetenc svojih sodelavcev ter aktivno vključevanje v procese izobraževanj in usposabljanj.

Salonit Anhovo tako danes velja za eno najsodobnejših evropskih cementarn. FOTO: Salonit Anhovo

Recept za uspeh podjetja je tudi v prizadevanju delavcev za razvoj cementarne. FOTO: Salonit Anhovo

Ustvarjajo spodbudno in povezovalno delovno okolje

Temelj prihodnosti družbe so njeni zaposleni, zato namenjajo veliko pozornosti ustvarjanju delovnega okolja, ki bi bilo spodbudno, povezovalno in odgovorno do širšega okolja. Eden od pomembnejših projektov na tem področju je razvoj kulture, pri čemer tako ali drugače sodelujejo vsi zaposleni v skupini Salonit. Kultura je del identitete, ki se je oblikovala skozi 100-letno zgodovino. Usmeriti jo želijo v prihodnost, spodbuditi navade, razmišljanja, odnose in delovanja, ki bodo podpirala tako razvoj podjetja kot njenih zaposlenih.

Z razvojem kulture znotraj družbe bodo naredili pomemben korak tudi k tesnejšemu povezovanju in posledično k izboljšanju delovnih procesov in vsestranskega napredka.

FOTO: Salonit Anhovo

FOTO: Salonit Anhovo

FOTO: Salonit Anhovo

Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo