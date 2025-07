Tovornjak preobremenil za kar 125 odstotkov

Policisti Postaje prometne policije Celje so v sredo v jutranjih urah izvajali kontrolo prometa na avtocesti A1. Ustavili so voznika tovornega vozila, o katerem so sumili, da je vozilo preobremenil. Izvedli so tehtanje vozila in ugotovili, da je vozilo preobremenjeno za kar 125 odstotkov.

Voznik, ki bi lahko vozilo obremenil do največ 3500 kilogramov, je vozilo natovoril s 7880 kilogrami tovora. Kršitelju so na kraju kršitve izdali plačilni nalog v znesku tisoč evrov, vozilo pa izločili iz prometa.