Protestno vračam Petrolovo kartico

Spoštovani ministri! Nedavno je prvi mož Petrola Sašo Berger napovedal, da ustavlja vse razvojne investicije v Sloveniji, zamrzuje izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev, revidirali bodo dobaviteljske pogodbe. Nato je Petrol napovedal, da bo začasno zaprl štiri bencinske servise.

Spoštovani ministrice in ministri, v številne projekte, ki jih subvencionirate, je vpleten Petrol. Glede na to, da so rekli, da ustavljajo vse razvojne investicije, je vaša dolžnost, da zaradi zaščite javnih in evropskih sredstev pregledate vse pogodbe s Petrolom, v katerih je deležnik oziroma del javno-zasebnega partnerstva in skladno s pogodbenimi določili prekinete pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahtevate vračilo izplačanih sredstev zaradi njegovega odstopa od pogodb.

Petrol je lani ustvaril 140 milijonov dobička, ga povečal za 30 odstotkov, ukrep vlade regulacija cen na avtocesti mu bo zmanjšal dobiček za 15 milijonov, torej gre samo za pohlep in izsiljevanje prek občanov, strank Petrola. Občani pa bomo glede na Petrolov odnos do uporabnikov njegovih storitev z zapiranjem črpalk sprejeli klasičen način odločanja in se odpeljali drugam. Moj prvi korak je vračilo Petrolove plačilne kartice.

***

Jože Piano, Ljubljana.

