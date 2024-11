Slovensko podjetje ponovno med najboljšimi blagovnimi znamkami

Razumevanje strank, njihovih potreb in želja je v današnjem času ključnega pomena za graditev zaupanja in dolgoročnega sodelovanja. V zavarovalnici Generali od nekdaj poudarjajo, da jih kot njihov vseživljenjski partner postavljajo na prvo mesto.

To zavezo uresničujejo s širokim naborom zavarovanj, ki odgovarjajo na izzive današnjega časa in se prilagajajo potrebam zavarovancev, in tudi z zagotavljanjem kakovostne uporabniške izkušnje ne glede na to, kje pridejo stranke v stik z zavarovalnico Generali.

Potrditev, da so na pravi poti, so znova dobili tudi z nazivom Superbrands, s katerim so se že šesto leto uvrstili med peščico blagovnih znamk na slovenskem trgu, ki jih tako potrošniki kot tudi strokovna komisija prepoznavajo kot najboljše in najbolj prepoznavne.

Več kot 86 % zavarovancev je zadovoljnih z zavarovalnico Generali

FOTO: Zavarovalnica Generali

Poleg široke ponudbe zavarovanj je za doseganje zadovoljstva strank potrebno še veliko več – od zastopnikov, ki strankam kakovostno svetujejo in so hkrati tisti, ki jim stranke zaupajo, da bodo zanje dobro poskrbeli, do sodelavcev v asistenčnih centrih, ki stranke učinkovito usmerijo, ko potrebujejo pomoč. Pa vseh tistih, ki spremljajo potrebe ljudi, trende in spremembe v okolju in poskrbijo, da ima zavarovalnica v svoji ponudbi zavarovanja, ki zagotavljajo pravo zaščito.

Direktorica marketinga in odnosov z javnostmi Svetlana Almaš, ob prejemu naziva Superbrands. FOTO: Zavarovalnica Generali

V Generaliju želijo svojim strankam tudi poenostaviti stik z zavarovalnico, pa naj bo digitalni, v živo ali po telefonu – vse storitve so preprosto dostopne, postopki pa za stranko pregledni in jasni. Vse to zavarovanci prepoznavajo in nagrajujejo tako, da ostajajo zvesti. Generali pa jim za izkazano zvestobo namenja številne ugodnosti. Več kot 70.000 posameznikov je včlanjenih v Program prednosti ZAME, ki jim prinaša dodatne popuste pri zavarovanjih, nasvete za zdrav vsakdan in ugodnosti pri ponudbi izdelkov in doživetij za aktivno preživljanje prostega časa.

»Kot zavarovalnica si vsak dan prizadevamo prisluhniti našim strankam in razumeti njihove potrebe ter dokazati, da je njihovo zadovoljstvo naše osrednje vodilo. Zato smo zares ponosni, da je več kot 86 % naših zavarovank in zavarovancev zadovoljnih z našo zavarovalnico. Veseli nas, da so med razlogi, ki so jih stranke v nedavni tržni raziskavi navajale za svoje zadovoljstvo, področja, ki smo si jih v zadnjih letih zadali kot prioritetna,« je povedala direktorica marketinga in odnosov z javnostmi Svetlana Almaš.

Zavarovanci so v izvedeni raziskavi med razlogi za visoko zadovoljstvo z zavarovalnico Generali izpostavljali: »kakovostna zavarovanja«; »prijazni agenti, ki lahko vse uredijo tudi na daljavo«; »učinkovitost in pripravljenost pomagati«; »odzivnost, brez nepotrebnega zapletanja v procesih« ter mnenje, da »za premijo, ki jo plačajo, dobijo pri Generaliju veliko«. (Vir: Epiphany, spletna raziskava Brand Health in RNPS Tracking, januar–junij 2024, reprezentativen vzorec finančnih odločevalcev v gospodinjstvu z vsaj enim zavarovanjem.)

Visoke ocene zavarovalnica Generali prejema tudi od mednarodnih organizacij in stroke

FOTO: Zavarovalnica Generali

Zadovoljnim strankam pritrjuje tudi stroka. V nedavni raziskavi je Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave v Sloveniji (MIPOR) ocenjeval zavarovalnice, kako jasne so pri predstavitvi zdravstvenih zavarovanj. Med vsemi sodelujočimi zavarovalnicami je MIPOR ocenil Generali z najvišjo oceno.

Generalijeva storitev informiranja o zavarovanju Specialisti z asistenco je bila po načinu in jasnosti predstavitve, kakovosti predstavitvenih gradiv in razlagi agentov ocenjena najbolje. To dodatno pritrjuje, da se za zaupanje in zadovoljstvo svojih strank trudijo na vsakem koraku.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali